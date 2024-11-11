Яка ситуація на Покровському та Курахівському напрямках: пояснення військового експерта

На Покровському напрямку Силам оборони України вдається стримувати російські війська. Ситуація поступово стабілізується.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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За словами Мусієнка, на Покровському та Курахівському напрямках російські війська думали, що можуть мати успіх одразу і в русі на Покровськ, і на Курахове. Але, як зазвичай, надірвалися, створили для себе хибну думку в цьому плані.

"Видно, що на Покровському напрямку вдається зараз Збройним силам стримувати російські війська. Є покращення тактичних позицій нашими Збройними силами на північному фланзі в районі Покровська. Ситуація поступово стабілізується. Тобто Збройні сили України наближаються до стабілізації фронту на Покровському напрямку”, — зазначив він.

Експерт акцентував, що ключові зусилля армії РФ наразі сконцентровані на Курахівському напрямку. Найближчим часом нас очікує битва якраз за Курахове, яка може розтягнутися до кінця цього року.

"Можливо, за оптимістичним сценарієм можна сказати так обережно, що якщо тенденції будуть такими, що ми отримуватимемо необхідні пакети допомоги, то, в принципі, десь на середину січня можна буде говорити про те, щоб остаточно стабілізувати Східний фронт та зупинити наступальні дії російських військ”, — підсумував Мусієнко.

Нагадаємо, ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Наприкінці жовтня окупанти розпочали штурмові дії, залучивши великі резерви в напрямку Селидового.

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