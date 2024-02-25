Яка ситуація на польсько-українському кордоні: у ДПСУ відзвітували

Блокування руху польськими фермерами продовжується на шести напрямках: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині", "Краківець". У чергах на в'їзд до України стоять близько 2400 вантажівок.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Як зазначив Демченко, фермери відновили протести на КПП "Устилуг-Зосин". Ще вчора він був розблокований.

"Дійсно, вчора за напрямком пункту пропуску "Устилуг" символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. За добу ми бачили певне пожвавлення руху, кількість перетину кордону зросла, але загалом на ситуацію це не вливає", – сказав речник.

Наразі польські протестувальники, за даними ДПСУ, не блокують рух легкових машин та автобусів.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з прем'єром Шмигалем прибула до польського кордону, щоб врегулювати зернову блокаду. Проте уряд Польщі проігнорував цю зустріч і не з'явився.

Читайте також: