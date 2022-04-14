Яка ситуація на західних кордонах України: чи є черги на ПП та скільки людей виїхали за добу

Яка ситуація на західних кордонах України: чи є черги на ПП та скільки людей виїхали за добу

Стан пасажиропотоку на західній ділянці кордону залишається стабільним, кажуть прикордонники.

З України минулої доби виїхали близько 39 тисяч осіб. Понад 23 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта попрямували до інших країн-членів ЄС та Молдови.

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Загадлом за добу 13 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 71 тисяча осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів. Стан пасажиропотоку на західній ділянці кордону залишається стабільним.

Водночас до України за минулу добу прибули понад 31 тисяча осіб, 27 тисяч з яких – українці. Оформлено понад 500 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Прикордонники також попередили, що у деяких випадках вони можуть ухвалювати окремі рішення щодо пропуску осіб, які їдуть за кордон з гуманітарною метою в пошуках захисту від російської агресії.

«Чим більше документів, виданих державними органами України, така особа зможе надати під час паспортного контролю, тим легше можна ухвалити рішення щодо її пропуску. Також прикордонники можуть враховувати чи велися бойові дії, чи працюють ЦНАПи та інші державні установи в регіоні, з якого прямує людина», - йдеться у повідомленні.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 09:00 14 квітня:

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» - 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

«Краківець» - 10 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів

«Шегині» - 40 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів;

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 20 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» - 0 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 20 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

«Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 10 л/а, 0 пішоходів.

На кордоні з Румунією та Молдовою черг не виявлено.

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