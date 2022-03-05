Яка ситуація на західних кордонах України: де утворились найбільші черги

Наразі більшість українців намагається перетнути кордон з Польщею.
Сьогодні, 5 березня, станом на 15:00 годину на пунктах пропуску із сусідніми державами найбільші черги утворились на українсько-польському кордоні.
Такі дані оприлюднило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у Facebook.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 15:00 год.:
Республіка Польща:
«Ягодин» - 70 л/а, 0 пішоходів;
«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Угринів» - 150 л/а, 0 пішоходів;
«Рава-Руська» - 300 л/а, 850 пішоходів;
«Грушів» - 350 л/а, 100 пішоходів;
«Смільниця» - 400 л/а, 0 пішоходів;
«Краківець» - 700 л/а, 1500 пішоходів;
«Шегині» - 290 л/а, 400 пішоходів.
Словацька Республіка:
«Малий Березний» - 20 л/а, 20 пішоходів;
«Ужгород» - 150 л/а, 200 пішоходів.
«Малі Селменці» - 50 пішоходів.
Угорщина:
«Тиса» - 35 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Вилок» - 20 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Солотвино» - 80 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» - 250 л/а, 80 пішоходів.
Республіка Молдова:
«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів
«Могилів-Подільський» - 30 л/а, 45 пішоходів.
«Бронниця» - 10 л/а, 20 пішоходів.
Нагадаємо, верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що кількість українців, які виїхали за кордон, до кінця тижня може зрости до 1,5 мільйона осіб. Наразі за період війни в Україні за кордон виїхали 1,3 млн осіб.