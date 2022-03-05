Яка ситуація на західних кордонах України: де утворились найбільші черги

Яка ситуація на західних кордонах України: де утворились найбільші черги

Наразі більшість українців намагається перетнути кордон з Польщею.

Сьогодні, 5 березня, станом на 15:00 годину на пунктах пропуску із сусідніми державами найбільші черги утворились на українсько-польському кордоні.

Такі дані оприлюднило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у Facebook.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 15:00 год.:

Республіка Польща:

«Ягодин» - 70 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 150 л/а, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 300 л/а, 850 пішоходів;

«Грушів» - 350 л/а, 100 пішоходів;

«Смільниця» - 400 л/а, 0 пішоходів;

«Краківець» - 700 л/а, 1500 пішоходів;

«Шегині» - 290 л/а, 400 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 20 л/а, 20 пішоходів;

«Ужгород» - 150 л/а, 200 пішоходів.

«Малі Селменці» - 50 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 35 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 20 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 80 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 250 л/а, 80 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів

«Могилів-Подільський» - 30 л/а, 45 пішоходів.

«Бронниця» - 10 л/а, 20 пішоходів.

Нагадаємо, верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що кількість українців, які виїхали за кордон, до кінця тижня може зрости до 1,5 мільйона осіб. Наразі за період війни в Україні за кордон виїхали 1,3 млн осіб.