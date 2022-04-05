Яка ситуація на західних кордонах України: скільки людей виїхали за добу і чи є черги на КПП

Яка ситуація на західних кордонах України: скільки людей виїхали за добу і чи є черги на КПП

Прикордонники розповіли про ситуацію станом на ранок віторка, 5 квітня.

З України минулої доби виїхали понад 29 тисяч осіб. Понеад 17 тисяч з них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.

Також читайте До табору українських біженців у Словаччині навідався ведмідь

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, станом на ранок 5 квітня на усіх вищевказаних напрямках черги пішоходів і транспортних засобів майже відсутні.

Загалом за добу 4 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 53 тисячі осіб та 12 тисяч транспортних засобів. Відносно 3 квітня пасажиропотік на західній ділянці кордону зменшився ще майже на 5 тисяч подорожніх.

Водночас до України за минулу добу прибули 24 тисячі осіб, понад 21 тисяча з них – українці. Крім того, оформлено 520 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Читайте також: