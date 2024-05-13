Яка ситуація навколо Вовчанська: в Генштабі розповіли важливі подробиці

На Харківському напрямку станом на 17:00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Українські військові завдали вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки. На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку - до 14, на Краматорському напрямку - до 31, на Покровському напрямку - до 31. На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, котролюється українськими підрозділами”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Водночас на Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25. Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників.

Нагадаємо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" показали бої на околиці Вовчанська проти окупаційних військ РФ, які ведуть наступ на Харківщині.

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