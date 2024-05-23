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Яка ситуація поблизу Часового Яру: відповідь добровольця ЗСУ

Яка ситуація поблизу Часового Яру: відповідь добровольця ЗСУ

Часів Яр / Фото: Associated Press

Критичного нічого не відбувається.

Просування ворога біля Часового Яру навіть не тактичне. Якщо подивитися на карту, ми побачимо, що південний фланг – це поле.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов

"Там можна зайти на 50-100 метрів, можна відійти, можна заритися в землю. Але ти в полі. Ти його або пройшов, або ні. Якщо ти заліз і на середині закопуєшся – тебе там і прикопають. Це взагалі нецікаво", – акцентував він. 

Що ж до північного флангу, ворог також намагався просунутися і чогось таки досягнув. Але втрата однієї позиції, наголошує Сазонов, це ні про що.

Нагадаємо ГУР відбили черговий штурм окупантів в районі Часового Яру. Наразі у місті немає жодного окупанта.

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