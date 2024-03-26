Яка ситуація на фронті та де атакують окупанти: в Нацгвардії повідомили

Якщо порівнювати з попередніми тижнями, то темп, кількість обстрілів, дещо зменшилися.

На фронті оперативна обстановка змін не зазнала. Найактивніше окупанти цієї доби намагаються атакувати на Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Нацгвардії Павло Музичук.

"Оперативна обстановка на лінії фронту не зазнала змін. Ми бачимо, що за цю добу найактивніші спроби штурму ворога були на Лиманському і на Новопавлівському напрямках. Якщо казати про ділянки, де несуть службу підрозділи Національної гвардії, то на східних напрямках було 78 обстрілів з боку ворога. Були задіяні окупантами артилерія, системи залпового вогню. На південних напрямках було 103 обстріли за добу. Якщо порівнювати з попередніми тижнями, то темп, кількість обстрілів, дещо зменшилися”, - розповів Павло Музичук.

Він також додав, що разом з тим наші бійці виконують завдання з посилення фортифікаційних споруд, мінування місцевості.

Нагадаємо, що окупанти припинили штурми на одному із напрямків.

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