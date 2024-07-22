Яка ситуація з електрикою буде у серпні-вересні: в "Укренерго" відповіли

За словами Кудрицького, у разі відсутності нових обстрілів є шанс осінній період пройти без відключень світла.
У серпні, вересні та жовні цього року відключення світла будуть меншими у разі, якщо не буде нових масштабних обстрілів РФ по енергетичних об'єктах.
Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю "Суспільному".
"Через пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях", – зазначив Кудрицький.
За його словами, дефіцит трохи зменшиться. Протягом серпня дефіцит буде поступово зменшуватись, а також у вересні і в жовтні, якщо не буде нових масштабних обстрілів.
"У нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз", – сказав голова "Укренерго".
Він нагадав, що в Україні половина генерації, яка була станом на початок березня цього року, пошкоджена або розбита.
"Будь-яка інша енергосистема в цій ситуації просто би сколапсувала, просто би був повний блекаут на тижні або місяці", – вважає Кудрицький.
Раніше у ДТЕК пояснили, чому вночі застосовуються графіки відключень.
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