Яка ситуація з електроенергією в Україні станом на 27 грудня - "Укренерго"

Станом на вівторок, 27 грудня, дефіцит потужності дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Однак зростає споживання, зокрема через відновлення енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях.

Про це повідомляє національна енергетична компанія "Укренерго".

"Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості", - зазначили в компанії.

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Наявної потужності недостатньо, до всіх областей доведені ліміти споживання. Їх перевищення призводить до застосування аварійних відключень, щоб збалансувати енергосистему.

Після аварійно-відновлювальних робіт було включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.



Нагадаємо, на Київщині у вівторок, 27 грудня, діють аварійні відключення світла. Наразі графіки стабілізаційних відключень не застосовуються, повідомляє ДТЕК.

Як підключити інтернет без світла

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