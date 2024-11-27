Яка ситуація з електропостачанням у Тернополі: деталі від влади

Після атаки РФ ситуація у місті залишається доволі складною.

Сьогодні, 27 листопада, громадський транспорт Тернополя працює за графіком, щоб забезпечити потреби тернополян. Для економії електроенергії тролейбуси їздитимуть переважно зранку та після 16:00.

Про це повідомив голова Тернополя Сергій Надал.

Він додає, що час прибуття можна відстежити онлайн через "ДеТранспорт".

"Маю надію, що енергетики відновлять електропостачання для стабільної роботи міста", - завершив Надал.

Нагадаємо, 26 листопада армія РФ поцілила дронами в об'єкт енергетичної інфраструктури. Через російську атаку жителі Тернопільщини матимуть світло лише кілька годин на добу.

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