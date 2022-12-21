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Яка ситуація з електропостачанням в Україні на ранок 21 грудня - "Укренерго"

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Яка ситуація з електропостачанням в Україні на ранок 21 грудня - "Укренерго"

Найскладніша ситуація на Київщині та в центральному регіоні.

Станом на ранок середи, 21 грудня, в Україні зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження через пошкоджені обстрілами мережі. Ліміти споживання доведені до всіх областей, а їх перевищення призводить до аварійних відключень.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Де ситуація найскладніша

Наразі працюють усі види генерації. Водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається все ще складною.

Росія знову обстріляла електромережі

Ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато. Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно.

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1418
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