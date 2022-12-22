Яка ситуація з електропостачанням в Україні на ранок 22 грудня - "Укренерго"

Енергетикам вдалося підключити ще один з блоків атомних електростанцій.

Станом на ранок четверга, 22 грудня, в українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. Найскладніша ситуація досі у Києві, центральному регіоні та прифронтових регіонах на сході та півдні.

Про це повідомляє національна енергетична компанія "Укренерго".

До мережі вдалося підключити ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Водночас зберігаються обмеження у системі передачі електроенергії. Вони спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними російськими атаками.

До всіх областей доведені ліміти споживання. Їх перевищення призводить до застосування аварійних обмежень.

Ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу, додали в "Укренерго".

Нагадаємо, що енергетикам вже вдалося частково відновити подавання світла на 78% пошкоджених високовольтних підстанціях в Україні, що пошкодила російська армія.

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