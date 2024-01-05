Яка ситуація з курсом долара в Україні: в НБУ пояснили важливі деталі

Послаблення гривні наприкінці минулого року - початку 2024 є нормальним явищем. Курс може послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується. Проте змінитися він може і під час поліпшення ситуації.

Про це в ефірі телеканалу “Факти ICTV” розповів заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук.

“За режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік є нормальним явищем. Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується (як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада)”, - пояснив Сергій Ніколайчук.

За його словами, послаблення гривні наприкінці минулого року зумовлено сезонним чинником.

“По-перше, попит на валюту збільшився внаслідок рекордних видатків бюджету у грудні. По-друге, традиційно наприкінці року зростає попит на валюту з боку населення. Також на валютний ринок тиснули психологічні чинники, пов'язані з відтермінуванням надання міжнародної допомоги, водночас, активні бойові дії тривають і це зумовлює потребу у фінансуванні”, - наголосив Ніколайчук.

Водночас він додав, що повернення до фіксованого курсу наразі навіть не розглядається. НБУ відійшов від нього свідомо, коли були сформовані належні для цього передумови.

“Режим керованої гнучкості курсу дає нам змогу забезпечувати досягнення низки важливих завдань. Одне з них – збереження привабливості гривневих інструментів (депозитів та ОВДП). Поточна ситуація на валютному ринку не є якоюсь неординарною та точно не загрожує виконанню цього завдання. У 2023 році офіційний курс гривні відносно долара послабився менш, ніж на 4%. Дохідність гривневих інструментів з надлишком компенсувала цю девальвацію та залишається значно вищою порівняно з інструментами в іноземній валюті. Вона також перекриває фактичну та очікувану інфляцію”, - підкреслив заступник Голови НБУ.

Нагадаємо, що курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок угору. Так, плавне здорожчання долара змінилося швидким зростанням курсу.

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