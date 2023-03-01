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Яка ситуація з легалізацією криптовалюти в Україні: пояснив експерт

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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33
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Яка ситуація з легалізацією криптовалюти в Україні: пояснив експерт

Фото: pixabay.com

В Україні зараз діють обмеження на перекази і виведення валюти за кордон і навіть діють ліміти на зняття з наших карток в іноземних банках. При цьому ми маємо Закон про остаточну легалізацію криптовалюти в Україні.

Криптовалюта використовувалася як лазівка для виведення грошей з України.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів фінансист Сергій Фурса.

“Насправді криптовалюта і до прийняття цього закону використовувалася як лазівка для виведення грошей з України. Тому по факту цей закон нічого не змінить. Криптовалюта вже використовується як засіб виведення грошей з країни і як засіб оплати послуг в тіньовій економіці. Тому легалізація навряд чи щось може змінити”, - пояснив Сергій Фурса.

Нагадаємо, що у Великій Британії викрили банду шахраїв, які за допомогою схеми з криптовалютою вкрали біткоїнів на 22 мільйони фунтів стерлінгів.

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Дата публікації
Перегляди
33
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