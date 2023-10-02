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Яка ситуація з медициною на окупованій Луганщині: деталі від ОВА

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Яка ситуація з медициною на окупованій Луганщині: деталі від ОВА

Луганська область / Фото: Сергій Гайдай

Людям доводиться витрачати чималі гроші, щоб їм таки надали допомогу.

У більшості населених пунктів так званої "ЛНР" медична допомога цивільним вкрай обмежена. Річ у тім, що лікарні зайняті пораненими військовими РФ, співробітники поліклінік долучені до роботи у шпиталях.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Який вихід у людей

За словами голови ОВА, шириться практика надання відповідних послуг у приватних медичних центрах. Щоправда, медичне обслуговування там коштує недешево. Так, у Старобільську звичайний прийом лікаря розцінюється від 600 рублів. До прикладу, отоларинголог та окуліст. 

"Онколог чи кардіолог – вже 800. Звичайна ультразвукова діагностика – від 1200. Дочекалися...", – підсумував Лисогор.

Раніше йшлося про те, що загарбники мають намір ставлять на військовий облік 16-річних підлітків. Вони створили перелік молодиків, яких можна мобілізувати вже через пів року.

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Дата публікації
Перегляди
168
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