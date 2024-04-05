Яка ситуація з відключенням світла у Харкові: відповідь Міненерго

У Харкові та області продовжують запроваджуватися графіки тимчасових відключень. На жаль, швидко відновити пошкоджене не завжди вдається.

Про це в ефірі марафону сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук

Що з графіком погодинних відключень у Харкові

Як пригадала Гринчук, 22 березня була серйозна атака на місто, тоді 700 тисяч споживачів взагалі залишились без електроенергії. Потім графіки погодинних відключень застосовувались до 200 тисяч.

"Зараз ця кількість набагато менше і застосування графіків набагато коротше, але продовжуємо там запроваджувати, оскільки генерація була значно пошкоджена в Харкові і Харківській області, і є проблема з обладнанням і підстанціями оператора системи передач", – зазначила вона.

Оперативно відновлювати не вдається, додає Гринчук, через безпекову ситуацію. Харків практично кожного дня перебуває під атаками, щодня – ті чи інші пошкодження енергетичних об'єктів.

Раніше у Харкові вдалося відновити рух метро.

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