Яка ситуація зі світлом в Україні і де – найскладніше: інформація від ДТЕК

У Києві – ситуація з електрикою найскладніша, тому що окупанти обрали столицю, як одну з головних цілей.

В енергосистемі України збільшився дефіцит електроенергії. В "Укренерго" пояснили, що через обстріл газової інфраструктури на Сході України зупинилися блоки деяких електростанцій. Але завдяки теплій погоді вдається уникати відключень у нічні години. Хоча потужності у системі все ще недостатньо.

Яка наразі ситуація з енергосистемою та коли в Києві запрацюють графіки відключень, розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, енергосистема зараз оговтується після багаточисельних обстрілів, які відбулися протягом жовтня-грудня. Ситуація в енергосистемі складна, але контрольована.

"Дев’ять-десять хвиль атак, понад тисяча ракет, які були випущені, звичайно, не пройшли дарма. На ТЕС ДТЕК була здійснена 21 атака. Ми втратили трьох наших працівників і ще 25 було поранено. Продовжуються відновлювальні роботи, як на генеруючих об’єктах, так і на об’єктах, які необхідні для передачі електроенергії", – повідомив Сахарук.

По всій країні здебільшого діють стабілізаційні графіки відключень. У білшості регіонів, зокрема Донецькій, Дніпропетровській і Одеській – діють графіки, додав він.

Скільки часу потрібно на стабілізацію

Виконавчий директор ДТЕК попередив, що для повернення ситуації в енергосистемі до того стану, який був перед початком масованих обстрілів, потрібно від року до трьох.

"Стабіліазація у нашому випадку до кінця опалювального сезону – це стабільне виробництво електрики, дія графіків стабілізаційних відключень. Повна стабілізація, можливо, буде вже до початку нового опалювального сезону", – підсумував він.

Найскладніше – у Києві

Виконавчий директор ДТЕК повідомив, що у Києві – ситуація найскладніша, тому що окупанти обрали столицю, як одну з головних цілей.

"Ми лише зараз виходимо на можливість надавати електроенергію близько до графіків. Вдалося стабілізувати ситуацію на Куренівці, Виноградарі – тих районах, які найбільше постраждали від останнього обстрілу", – зазначив Сахарук.

Ситуація з електропостачанням у Києві

Нагадаємо, що останнього удару по Києву росіяни завдали 19 грудня. Тоді окупанти вкотре атакували столицю та Київську область своїми безпілотниками. Загарбники зуміли влучити в об’єкт критичної інфраструктури столиці, після чого ситуація з електропостачанням ще більше погіршилася.

Раніше гендиректор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко розповів, коли Київ зможе повернутися до планових графіків.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв попередив, що відключення світла в столиці триватимуть всю зиму.

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