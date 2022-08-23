Щоб продукти довгий час та безпечно зберігалися у холодильнику чи морозильній камері, потрібно встановити оптимальну температуру. Інакше овочі, фрукти, м'ясо чи риба будуть швидко псуватися. Яка температура повинна бути в холодильнику та морозильній камері - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як зрозуміти, що температура в холодильнику та морозильній камері встановлена невірно

На це вказують кілька важливих факторів:

у морозильній камері лід не до кінця замерзає;

на стінках холодильника накопичується волога (конденсат);

продукти погано зберігаються та швидко псуються;

продукти залишаються теплими, навіть після того, як їх вийняли з холодильника;

продукти в холодильній камері підмерзають частково або повністю.

Якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак, це означає, що температура в холодильнику та морозильній камері неправильна.

Яка температура повинна бути в холодильнику та морозильній камері

Хоча в сучасних моделях встановлюється автоматичний терморегулятор, він може час від часу давати збій. В нормі загальна температура повинна варіюватися в діапазоні +3 - +5 градусів. Показник може бути дещо нижчим в зоні свіжості - між 0 та -1°C. А ось в морозильній камері завжди повинен бути мінусовий показник - від -15 до -18 градусів.

Варто звернути увагу, що в різних частинах холодильної камери тепло може розподілятися по-різному. Цю особливість потрібно враховувати, щоб знати, які продукти можна розміщати в дверцятах, а які потрібно обов'язково класти на полиці.

Як перевіряти температуру в різних відсіках холодильника

Як перевірити, яка температура в холодильнику та морозильній камері? / Фото: Pexels

Якщо ви вже зрозуміли, яка температура повинна бути в морозильній камері та в холодильнику, отже, тепер потрібно дізнатися, як її правильно перевірити.

Звичайно, якщо ваша техніка має спеціальну зовнішню панель, на якій виводиться вся інформація про температуру, ви можете зробити це без особливих проблем. Але не всі моделі холодильників мають такі панелі. Інколи датчик також може ламатися і показувати неправильні дані.

Щоб перевірити, яка температура в холодильнику, вам знадобиться звичайний термометр. Його потрібно занурити у склянку з водою та поставити на середню полицю. Залиште термометр на мінімум 8 годин. Найкраще робити таку перевірку вночі, коли дверцята зачинені.

Якщо вам потрібно перевірити, яка температура в морозильній камері, можна знову ж таки скористатися термометром. Однак цього разу його потрібно розмістити між двома пакетами з продуктами. Вони будуть його підтримувати. Залиште на 8 годин. Бажано в цей час не відчиняти дверцята морозильної камери.

Як налаштовується температурний режим в холодильниках популярних виробників

Налаштування може відрізнятися не лише у різних виробників, але й у різних моделях пристрою. Найкраще скористатися інструкцією. Однак, якщо ви її загубили, можна дізнатися про налаштування нижче:

Samsung - температура регулюється за допомогою панелі управління. Потрібно спочатку натиснути кнопку Fridge, а потім задати значення, яке вам підходить. Однак зверніть увагу, що за замовчуванням буде стояти відмітка на +3 градусах. Gorenje - щоб налаштувати температуру, використовують поворотну ручку, яка обертається від позначки Min до Max. Найкращий варіант - поставити на позначку Eco. Але якщо в приміщенні холодно (нижче +16 градусів), краще перевести ручку до позначки Max. Indesit - також використовується поворотна ручка. Вона має градацію від 1 до 5 (де 1 - максимальний холод і 5 - тепло). Atlant - має поворотний регулятор та семибальну шкалу. Якщо залишити ручку на позначці "0", компресор припинить працювати. Bosch - використовується панель управління з кнопками. Також у багатьох моделях є додатковий режим суперохолодження. Коли він активний, температура починає швидко, але рівномірно знижуватися до +2 градусів. LG - використовується роздільна або суміжна електронна панель.

Теплі та холодні відсіки холодильника: що краще там зберігати

Умовно весь простір холодильників ділиться на теплі та холодні відсіки. В кожному з них відрізняється оптимальна температура, а тому потрібно знати, що можна зберігати в різних зонах.

Теплий відсік

Тут зберігаються продукти, які швидко псуються, овочі та фрукти. Тут існують три основні підзони:

дверцята - тут температура у верхній частині може підніматися до +10 градусів, а в нижній - до +5. Тут можна зберігати м'які сири, різноманітні соуси, напої та вершкове масло. Небажано залишати в дверцятах яйця, хоча багато хто так і робить.

середні та верхні полички - тут температура коливається в рамках +7 градусів. Можна зберігати ковбаси, тістечка й торти, вершкове масло, м'які сири, овочі та фрукти.

зона для фруктів та овочів - найчастіше вона має вигляд прозорих скриньок невеликого розміру, всередині яких температура піднімається до +8 градусів.

Холодний відсік

Якщо тут правильно виставлена температура, в цій зоні можна зберігати м'ясні вироби, страви з риби, м'яса, молоко, сири, кефір, сметану, твердий сир, свіжу зелень тощо. Також вона може підійти для швидкого, але не сильного охолодження напоїв.

Тут також є три підзони: