Яка в Україні ситуація із забрудненням повітря через пил із Сахари

Пустельний пил, принесений південними вітрами, все ще зависає в повітрі над Україною, проте синоптики вже прогнозують зміну погодних умов найближчим часом.

На території України у вівторок, 2 квітня, все ще переважають повітряні потоки, які несуть пил з пустелі Сахара.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптиків, забруднення повітря гарно видно на карті №1.

Однак невдовзі очікується атмосферний фронт з короткочасними дощами. Також прогнозується зміна напрямку вітру із південного на західний - це нова, свіжа повітряна маса. Зміни у напрямку вітру показано на карті №2.

Через нові вітряні потоки можна спрогнозувати, що станом на найближчу ніч пил переміщується в бік Росії. Це показано на карті №3.

Пил з Сахари над Україною / Фото: Укргідрометцентр

Пил із Сахари над Україною

У суботу, 31 березня, пил з африканської пустелі накрив Прикарпаття. Метеорологи попереджали про погіршення якості повітря та інші незвичні явища.

Вже наступного дня пил охопив значну частину Європи і дістався майже до всієї території України. Синоптики порадили подбати про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання бути особливо обережними, вікна відчиняти дозовано.

Обережно! Пил із Сахари! Сильна негода з дощем та грозами насуває!

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