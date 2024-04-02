Яка в Україні ситуація із забрудненням повітря через пил із Сахари

Пустельний пил, принесений південними вітрами, все ще зависає в повітрі над Україною, проте синоптики вже прогнозують зміну погодних умов найближчим часом.
На території України у вівторок, 2 квітня, все ще переважають повітряні потоки, які несуть пил з пустелі Сахара.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За словами синоптиків, забруднення повітря гарно видно на карті №1.
Однак невдовзі очікується атмосферний фронт з короткочасними дощами. Також прогнозується зміна напрямку вітру із південного на західний - це нова, свіжа повітряна маса. Зміни у напрямку вітру показано на карті №2.
Через нові вітряні потоки можна спрогнозувати, що станом на найближчу ніч пил переміщується в бік Росії. Це показано на карті №3.
Пил із Сахари над Україною
У суботу, 31 березня, пил з африканської пустелі накрив Прикарпаття. Метеорологи попереджали про погіршення якості повітря та інші незвичні явища.
Вже наступного дня пил охопив значну частину Європи і дістався майже до всієї території України. Синоптики порадили подбати про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання бути особливо обережними, вікна відчиняти дозовано.
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