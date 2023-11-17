Яка в Україні ситуація зі світлом та чи є загроза масових відключень: відповідь фахівця

Сьогодні у нас вистачає електроенергії.

Наразі в Україні не прогнозуються відключення світла. Нас жаль, потенційні обстріли можуть вносити корективи.

Про це в ефірі телемарафону сказав гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Ми бачимо, що кожен день трошки холодає, трошки зростає споживання. Але я завжди кажу, що ми пережили серпень, він був досить спекотним з великим споживанням. В нас, по-перше, вистачає електроенергії, по-друге, мережі в цілому по країні справляються. Тому ми зі світлом – це гарна новина", – зауважив він.

Чи будуть відключення

На думку експерта та його колег, які розраховують потужності й розуміють потенційні погодні умови, то відключень не прогнозується. Проте він наголосив: це якщо винести за дужки обстріли.

"Готуватися потрібно, бо триває війна і ворог нікуди не подівся. І ми всі очікуємо, чи будуть обстріли, точніше, чи будуть влучання", - сказав гендиректор Yasno.

Раніше стало відомо, що окупанти вдарили по ТЕС у прифронтовому регіоні України.

Читайте також: