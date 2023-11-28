Яка вірогідність, що Україна вдаватиметься до відключень світла: відповідь Міненерго

З огляду на поточну ситуацію в Україні не мають вдаватися до відключень електроенергії. На жаль, вона може змінитися.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Прогнозувати розвиток подій складно

Так, відключення не плануються, якщо безпекова ситуація з атаками й пошкодженнями залишатиметься такою, якою вона є на сьогодні. За словами фахівчині, генерації наразі достатньо для того, щоб покривати споживання, навіть враховуючи те, що воно буде зростати у зв'язку зі зниженням температури. Безумовно, усе може змінитися.

"Росіяни у будь-який момент можуть збільшувати свої атаки, можуть зазнавати пошкодження наші енергооб’єкти. Водночас ми сподіваємося, що нам вдасться правильно реагувати. Ми отримали, на жаль, такий величезний досвід з минулого опалювального сезону, з минулої зими, коли наша енергосистема зазнала значних втрат через атаки", – наголосила заступниця очільника Міненерго.

Поки невідомо, додала Гринчук, якими вони будуть цього року, але держава готується до різних сценаріїв усіма можливими способами.

Раніше українців закликали економити електроенергію, щоб уникнути відключень.

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