Армія РФ дедалі більше досліджує українські лінії оборони, щоб визначити ослаблені позиції перед наступом і проривом. Протягом минулого тижня російські війська досягли швидких успіхів у східній Донецькій області, захопивши кілька сіл і наблизившись до міста Покровськ, яке є одним із головних українських оборонних пунктів у цьому районі.

Про це пише NYT.

Деталі

Як зазначають аналітики, зараз окупанти перебувають лише в десятках кілометрів від Покровська, адже просунулися вздовж залізничної лінії. Цей прогрес різко контрастує з повільними, але постійними успіхами, яких РФ досягла цього року в Донецькій області.

"Швидкі успіхи відображають покращену здатність Москви використовувати тріщини в українських оборонних лініях, які були стоншені через нестачу живої сили та напружені безжальними атаками Росії вздовж фронту протяжністю понад 960 миль"

За словами експертів, останніми місяцями російські війська все більше зосереджуються на виявленні ослаблених і погано організованих українських підрозділів перед проривом, кидаючи на поле бою десятки військ і бронетехніки.

"Росіяни досліджують лінії, щоб побачити, чи батальйон тримається, чи відступає", — сказав Микола Бєлєсков, військовий аналітик урядового Національного інституту стратегічних досліджень України.

Коли вони виявляють ослаблені батальйони та бригади, додав він, то тиснуть на них, попри втрати. Прикладом може бути захоплення Росією минулого тижня села Прогрес на сході країни. Як зазначили у DeepState, захоплення відбулося після відступу українців, оскільки солдати на північ від села були оточені росіянами та втекли лише після того, як проігнорували наказ командира не вириватися.

Вочевидь, стверджують аналітики NYT, поспішний відступ дозволив російським військам швидко окупувати більше території. З моменту падіння Прогреса вони захопили понад 16 квадратних кілометрів.

Речник Східного військового командування ЗСУ Назар Волошин відмовився коментувати ситуацію. На переконання Олександра Ширшина, заступника командира батальйону 47-ї механізованої бригади Збройних сил України, яка була поспішно направлена ​​на допомогу українським військам у цьому районі, безладне відведення призвело до невиправданих втрат. Він наголосив: можна було краще організувати відступ і підготувати міцніші лінії оборони далі, щоб зупинити просування росіян.

До того український військовий журналіст Юрій Бутусов заявив, що Росія нападає в першу чергу на ті бригади, які мають найслабше командування та організацію. Останніми місяцями Україна зіткнулася з подібними викликами на полі бою, коли її війська опинилися або в пастці хаотичних відступів, або невмілих ротацій, що дозволило Росії швидко захопити землю.

В Авдіївці українські солдати сказали, що нездатність здійснити впорядкований вихід коштувала життів і призвела до захоплення у полон багатьох військових. Причиною падіння Очеретиного назвали невдалу ротацію, внаслідок чого сектор залишився незахищеним.

Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик із Відня, сказав, що ротації зазвичай є найнебезпечнішим моментом для армії, оскільки вони залишають позиції лише частково укомплектованими, коли солдати відступають.

"Постійно присутні БпЛА над полем бою надзвичайно ускладнюють виконання цих ротацій, особливо для України, чиї лінії оборони вже слабші через нестачу живої сили. Росія часто намагається наступати, так само як Україна проводить ротації", – сказав пан Гаді.

Пан Бєлєсков з Національного інституту стратегічних досліджень України вважає, що російські успіхи досі не привели до значних проривів, які дозволили б Москві захопити всю Донецьку область, одну з головних військових цілей Кремля.

Однак нещодавні успіхи Росії загрожують останній лінії оборони України в Донецькій області. Зараз російські сили перебувають в радіусі артилерії ключової дороги, що з’єднує Покровськ з іншими українськими опорними пунктами в цьому районі.

"Ситуація критична, оскільки темпи просування противника викликають занепокоєння", – сказав пан Бутусов.

Нагадаємо, у середу, 24 липня, Росія кинула на прорив оборони ЗСУ на схід від фортеці в Курахівці десятки броньованих машин і мотоциклів, та зазнала нищівної поразки. Потім окупанти спробували ще раз, але воїни елітної 79-ї десантно-штурмової бригади відбили атаки ворога.

Читайте також: