Яка зараз ситуація в Західній Україні: у Львові – сирени, атака на аеропорт Івано-Франківська

Яка зараз ситуація в Західній Україні: у Львові – сирени, атака на аеропорт Івано-Франківська

У Львові від ранку 24 лютого лунають сирени, по радіо оголосили повітряну тривогу та закликали людей залишатися вдома. Міський аеропорт скасував усі рейси.

Мер Львова Андрій Садовий теж закликам містян залишатися вдома та перевірити укриття, які розташовані найближче.

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"Щойно провели оперативну нараду з керівництвом міста. Рішення: переводимо навчання у школах та заклади професійно технічної освіти на дистанційний режим. Дитячі садки працюють у режимі чергування. Працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, продовжують чітко та злагоджено виконувати свою роботу", – написав він.

У Львівський області атаковано військову частина у Бродах, військову частина у Новому Калиневі та Кам’янку Бузьку, повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську теж лунають сирени та оголошують повітряну тривогу, люди повідомляють про звуки вибухів. Мер міста Руслан Марцінків підтвердив атаку на аеропорт.

“Прошу мешканців Івано-Франківська зберігати спокій, максимально перевести роботу на дистанційно, крім критичної інфраструктури. Дійсно, по аеропорту був удар. З якої зброї – не можу ще сказати. Відповідні служби працюють. Ми маємо інформацію, що поки удари завдаються по військовій інфрастурктурі, а не цивільній”, – розповів Марцінків.

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Попередньо, на території аеродрому в селі Корнич Коломийського району біля штабу було 2 ракетні удари.Інформація уточнюється.

Тернопіль

Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав у Мережі, аби містяни залишалися вдома та йшли на роботу за крайньої необхідності.

"Садочки і школи працювати не будуть. Залишайтеся вдома разом зі своїми дітьми, зателефонуйте і заспокойте батьків. Виходьте на роботу за крайньої необхідності", – написав він.

Згодом Надал додав, шо в місті зупинено роботу всього громадського транспорту.