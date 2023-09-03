Яка зарплата вчителя: скільки платять педагогу без стажу, педагогічним працівникам в регіонах

Скільки отримує молодий вчитель без стажу, яка середня заробітна плата у вчителя вищої категорії, заробітні плати педагогів в регіонах

2023 року очікувалося підвищення зарплат вчителів, так зарплата молодого вчителя повинна була стартувати від 15 тис. грн. Але через повномасштабну війну з Росією це не сталося. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 1411 від 20 грудня 2022 року.

Розмір зарплат педагога залежить від ставки, доплат та надбавок.

Яку зарплату отримує молодий вчитель без стажу роботи

Згідно з даними Міністерства освіти, середня зарплата молодого вчителя складається з:

Посадового окладу – 5699 грн (від грудня 2021 до грудня 2023 року).

Надбавки за вислугу років – 627 грн (10% для молодих вчителів).

Надбавки за престижність праці – 1254 грн.

Винагороди за сумлінну працю – 522 грн.

Допомоги на оздоровлення у випадку надання щорічної відпустки – 522 грн.

Інших надбавок, таких як класне керівництво, перевірка зошитів тощо – 1 379 грн.

Отже, середня заробітна плата молодого вчителя без стажу роботи складає 10 574 грн.

Яка зарплата вчителя вищої категорії в Україні

Вчитель вищої категорії в Україні має посадовий оклад 7 001 гривні. Середня заробітна плата разом з доплатами та надбавками від грудня 2021 року до грудня 2023 року у вчителя вищої категорії становить 13 759 гривень.

Яка середня зарплата педагогів та директорів в регіонах України

Середня зарплата у вчителів та директорів значно відрізняється по регіонах.

На запит Міністерства освіти й науки України щодо середньої заробітної плати директора та вчителів відповіли 19 областей.

Департамент освіти Запорізької ОДА повідомив, що зарплати директора коливаються від 11,9 до 22,9 тис. грн, а вчителів – від 6,7 до 21 тис. грн.

У Миколаївській ОДА повідомили, що заробітна плата разом з податками директора школи на Миколаївщині становить близько 22,3 тис. грн на місяць, вчителя – від 6,2 тис. грн до 19,8 тис. грн.

В Одеській області директори отримують 22,3 тис. грн, заробітна плата вчителів узагальнена до суми 17 тис. грн на місяць.

У Кіровоградській, Київській та Львівській областях директори шкіл отримують близько 13 тис. грн, вчителі від 7,6 тис. до 13,8 тис. грн.

На Полтавщині зарплати становлять від 6,7 тис. грн до 12,5 тис.грн.

Керівники та викладачі у Харкові отримують від 10,3 тис. грн до 18,4 тис. грн.

У Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях директори шкіл отримують близько 16 тис.грн, а вчителі – від 7,4 тис. грн до 15 тис. грн.

На Луганщині за даними 2022 року викладачі шкіл отримували від 10 тис. грн до 15,5 тис.грн, директори – понад 16 тис. грн.

У Чернівецькій області директори шкіл отримують від 11,4 тис. грн до 14,3 тис. грн, вчителі – від 10,3 тис. грн до 17 тис.грн.

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