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"Якби ми вчасно отримали РСЗВ, то Лисичанськ і Сєвєродонецьк були б під контролем України": Кулеба про постачання зброї із Заходу

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"Якби ми вчасно отримали РСЗВ, то Лисичанськ і Сєвєродонецьк були б під контролем України": Кулеба про постачання зброї із Заходу

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Постачання зброї до України від західних партнерів є стаклим, але незадовільним за кількістю.

Є проблема з графіком надходження зброї до України.

Про це Forbes розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Постачання зброї – дуже делікатний процес. Скажу просто: HIMARS, інші РСЗВ від інших країн, гаубиці, танки – все йде і буде ще більше. Це виключно питання часу. Наше завдання – пришвидшувати процеси: від ухвалення політичних рішень до розвʼязання логістичних задач. Насправді постачання з різних країн різними каналами є доволі сталим, але кількісно незадовільним", - сказав Кулеба.

Він додав, що основна проблема з постачанням – графік.

"Наприклад, мої останні розмови з колегами з країн, які постачають зброю. Я озвучую те, що треба, один раз, а потім кілька разів під різним соусом, у різні моменти, щоб сигнал пробив і зафіксувався. По три-чотири рази за розмову я пробиваю свідомість людей, бо це головна проблема. Якби ми вчасно отримали більше артилерії 155-го калібру, більше ракетних систем залпового вогню, то Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишалися б під контролем України. Але все займає час – так система розгортається", - говоррить міністр закордонних справ.

Нагадаємо, що військовий експерт спрогнозував, коли завдяки наданій зброї буде перехід до контрнаступів українців

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