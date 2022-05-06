Якби нам дали всю зброю, яку обіцяли – війна закінчилася б за два тижні, - комбат

Якби нам дали всю зброю, яку обіцяли – війна закінчилася б за два тижні, - комбат

Захід повільно і поступово надає Україні сучасну зброю, бо побоюється, що ЗСУ можуть швидко вийти на кордони і піти набагато далі на територію Росії.

Таку думку висловив командир добровольчого батальйону "За Петрівщину", підприємець і автор знаменитого мему "Вова, єб*ш їх, бл*дь!" Олександр Поворознюк в інтерв’ю програмі "Сніданок з 1+1".

"Ситуація така, що є наші зарубіжні партнери, які обіцяють, а з рук не випускають. А нам не вистачає – то боєприпасів, то зброї. Повірте, якби нам дали все, що обіцяли, війна б завершилася максимум за два тижні. Це я маю на увазі, що ми б вернулися на свої кордони. Могли б піти і далі. Набагато далі. Нас буде тяжко потім зупинити. Може, тому і не дають так усе зразу, щоб тільки вернули своє і все", - розповів Олександр Поворознюк.

За словами комбата, мотивація українських бійців у війні за свою землю настільки висока, що командування подекуди змушене навіть стримувати від занадто гарячкуватих дій.

"Якщо говорити про мотивацію і бойовий дух ЗСУ, то зарядженість шалена. Бійці вимагають йти вперед. Кажуть: давайте, давайте! Ми ж даємо ворогу можливість заритися. Наші постійно хочуть атакувати, навіть не знаю, як передати це", - зазначив Олександр Поворознюк, відповідаючи на питання ведучих про стан бойового духу ЗСУ.

Командир добровольчого батальйону "За Петрівщину" також підкреслив, що, незважаючи на бойові дії, фермери Кіровградщини проводять посівну кампанію. За словами Олександра Поворознюка, значну допомогу силам Територіальної оборони і аграріям Кіровоградської області надає народний депутат Олесь Довгий, який представляє цей регіон у Верховній Раді.

"Казали, що Олесь Довгий такий-сякий, а зараз під час війни всі наші сільгоспники кажуть мені: якби не Довгий – не витримали б. Він нас підтримує, він в нас купує, він нам допомагає", - визнав підприємець.

"Сніданок" поспілкувався з командиром добровольчого загону «За Петрівщину» Олександром Поворознюком

Нагадаємо, 1 березня Олександр Поворознюк записав емоційне звернення до Володимира Зеленського, в якому закликав президента продовжувати знищувати російських окупантів і назвав його найкращим лідером держави. Відео швидко розлетілося країною і стало вірусним, його використовували для створення мемів і навіть музичних треків, а аграрій став відомим на всю Україну.