Якби наступ не мав успіху, я б з вами не розмовляв – Тарнавський

Українські війська насилу долають багатошарові мінні поля та укріплені рубежі оборони. Так, багато завдань доводиться виконувати піхоті.

Про це сказав командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, пише BBC.

Бійці виконують важку й клопітку роботу

Загальновідомо, що ворога недооцінювати не варто. Генерал відзначає, що росіяни не дають українським силам швидко просуватися. Наразі є різні оцінки успіху українського наступу – як позитивні, так і негативні. Проте висновки робити зарано.

У наступі України на півдні є військова логіка. Його мета полягає у тому, щоб розділити російські сили й дійти до окупованих Мелітополя і Маріуполя, і, звісно ж, до Криму. Але саме на цій осі російські оборонні лінії найміцніші. Повільно чи ні, але наступ йде і він обов'язково досягне своєї мети, каже генерал Тарнавський

Генерал Тарнавський наголошує, що його сили виконують важку і копітку роботу. За його словами, будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та злагоджені дії.

Сьогодні Україна повільно виснажує свого ворога. Ба більше, останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не гаразд. Тарнавський стверджує, що Україна ще не залучила свої основні ударні сили.

"Повільно чи ні, але наступ йде і він обов'язково досягне своєї мети", – запевняє командувач..

У генерала Тарнавського запитали про те, як ми можемо оцінити, наступ провалився чи має успіх? На що командувач, усміхаючись, відповів: "Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв".

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна спрямовує більше сил для свого контрнаступу проти Росії.

За його словами, Київ має "низку доступних варіантів" спецоперації.

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