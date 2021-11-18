"Якби не ті стовпці, ми б дітей ховали": у Польщі авто вилетіло на тротуар і збило закохану пару українців

"Якби не ті стовпці, ми б дітей ховали": у Польщі авто вилетіло на тротуар і збило закохану пару українців

Постраждалі українці кілька днів пробули у варшавській лікарні і поїхали доліковуватися в Україну.

У столиці Польщі Варшаві в результаті ДТП постраждали двоє українців. Хлопець із дівчиною прогулювалися вечірнім містом, коли в них на шаленій швидкості влетіло авто. Врятували пару від смерті огороджувальні стовпи.

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Про це ТСН.ua розповів батько постраждалого 23-річного українця Валерій.

За його словами, син із подругою поїхали до Польщі провідати друзів. У Варшаві в перший же день 5 листопада вони йшли тротуаром біля Банкової прощі поряд із кінотеатром Миранув, коли 33-річний водій автомобіля Mercedes на шаленій швидкості вилетів на тротуар, збив огороджувальні стовпці і влетів у них.

Надавати першу допомогу постраждалим заходилися очевидці. Вони викликали швидку і рятувальників.

"У сина зламані пальці на руці, зламані 5 ребер, тріщини у поперековому відділі. У дівчини забиття коліна, зламані пальці на руці. Її по дотичній авто пройшло, а син "піймав" його так, що від удару він відлетів і впав на спину. У нього такі синці на спині, що страшно дивитися, - розповідає ТСН.ua Валерій.

Фото: Marta Woźniak

Батько поскаржився на медичну систему в Польщі. За його словами, коли молодих людей доправили до лікарні, вони кілька годин перебували у коридорі, де розміщують безпритульних. Медичну допомогу українцям не надавали кілька годин.

"Лікарня, куди їх ушпиталили, жахлива. Діти більше 10 годин просиділи, поки на них звернули увагу. Потім таки наклали гіпс, і на тому все. До них у польській лікарні фактично 3 дні ніхто не підходив. Дівчина приїхала і розповідає, що перед накладанням гіпсу їй навіть не промили руку, а так і загіпсували зверху на бруд і на кров. Я, чесно кажучи, не очікував такого від європейської медицини", - говорить батько хлопця.

Фото: Marta Woźniak

Після перебування у медзакладі в Польщі постраждалі в ДТП повернулися в Україну і тут доліковуються.

"Ми пішли колом, один хірург, другий, торакальний хірург, нейрохірург. Синові частково фінансово допомогли друзі. Йому тепер довго доведеться лікуватися, на роботу він вийти не може. У виписці з лікарні польською написано, що він отримав травми в результаті ДТП. В Україні автоматично, коли людина потрапила в ДТП, передають дані в поліцію. У нас в наданих документах жодного слова про поліцію не було. На місці події були лише рятувальники і швидка. Водій летів на швидкості десь 100 км/год. Якби не ті стовпці, то ми б дітей ховали", - говорить батько постраждалого хлопця.

Нагадаємо, що у Польщі у містечку Котово громадянин України потрапив у ДТП на вантажівці. Він злетів з дороги на місці будівництва мосту і частково впав в воду.

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