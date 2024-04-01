Якби переміг Порошенко, то повномасштабного вторгнення не було б – Безугла здивувала заявою

Безугла вважає, що "добре це чи погано – оцінювати кожному".

Нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла заявила, що повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році могло б не бути, якби на виборах президента у 2019 році переміг Петро Порошенко.

Про це депутатка написала у Facebook.

Безугла нагадала, що п'ять років тому, 31 березня 2019 року, відбулися вибори президента України.

"Наша дика демократія все ж демократія, і кожні вибори змінюють долю країни. Я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би. Далі би розвивали Мінські домовленості, особливий статус "Донбасу" та імперію Медведчука. Про Крим, який безкровно віддали в 2014, би мовчали взагалі, не те що руйнувати там їхній флот. Росія, як і майже три десятиліття (а ще раніше, століття!) до того, міцно б тримала нас своєю колонією та зберігала майже пристойну репутацію у світі.

Добре це чи погано — оцінювати кожному. Для долі окремої сім’ї, країни, цивілізації. Адже в СРСР, якщо не заїкався про свободу, можна було прожити цілком комфортне стабільне життя з "соцпакетом", жигулі та "Артеком", – написала нардепка.

Така заява Безуглої викликала подив у користувачів соцмереж.

"Я розумію, нащо тезу про те, що за Порошенка не було б вторгнення великого, розганяють прихильники самого Порошенка. Але почути таке від Марʼяни Безуглої – несподівано. Цікава позиція 1 квітня", – зазначив журналіст Віталій Червоненко.