Президент України наголосив, що потрібно більше санкцій, вони мають бути сміливішими.

Якби міжнародні санкції проти Росії працювали на 100%, то і не довелось би пояснювати, чому вони важливі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні 7 квітня.

Водночас Зеленський назвав найдієвішу санкцію проти Росії.

"Ми поширюватимемо свою сміливість. Ми почнемо спеціальну глобальну кампанію: будемо навчати світ бути не трохи, а на повну сміливими, як ми, як українці. Певні результати вже є. Передусім, вони проявляються в чинних санкціях проти Російської Федерації, але в тому то й справа, що результати поки тільки певні. Ще не такі, як потрібні, щоб зупинити Росію, щоб зупинити війну", - наголосив він.

Президент України звернув увагу, що вже не перший день у засобах масової інформації говорять не про те, як реально діють санкції проти РФ, а про те, чому ж ці санкції важливі.

"Ніби самі себе переконують, що ввели правильні речі, що застосованих обмежень достатньо", - зазначив він.

Зеленський зауважив, якби ж санкції працювали дійсно на 100%, то і не довелось би пояснювати аж так детально і прискіпливо, чому вони важливі.

"Тому ще раз наголошую: потрібно більше санкцій, потрібні ще більш сміливі санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність. Насамперед Україні потрібна зброя, яка дасть нам змогу здобути перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути", - резюмував президент.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 43-го дня війни

Нагадаємо, у четвер, 7 квітня, Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України.

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