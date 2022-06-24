"Якби ти знала, скільки техніки командири відправили додому": рашист розповів, як мародерять в Україні

Російська армія продовжує мародерити і грабувати українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це свідчить розмова окупанта, який разом зі своїми командирами грабить оселі на окупованих територіях України.

Телефонний дзвінок росіянина до його дружини перехопила розвідка, передає ГУР України.

Окупант в перехопленій розмові похвалився, як вкрав в української родини телевізор. За його словами, мародерство на окупованих територіях перетворилось на цілу індустрію.

"Ти розумієш, де я знаходжусь. І тут були моменти – командир наш… Пару будинків розкривали. Люди поїхали. Машину забрали. Просто в потрібний час опинився. Будинок шикарний. І кожен забирав, все що міг. Я коли зайшов, він в коробці стояв. Коробку відкрив – ніфіга собі! Я його дістав і пішов. Там всі перли, що могли. Мені просто пощастило. Якби ти знала, скільки командири додому відправили техніки і всього… Там, мама рідна! Ти навіть уявити собі не можеш, скільки всього. Цей мій телевізор це - крапля в морі", - розповів російський солдат своїй дружині.