Якби у нас було трохи більше часу, ми б вже зробили український "Байрактар", - Володимир Яценко

Співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко налагодив в Дніпрі інноваційне виробництво багатофункціональних дронів для ЗСУ, завдяки якому Україна може досягти паритету з ворогом у безпілотниках середнього класу протягом пів року. Про це Володимир Яценко розповів в ефірі телеканалу "1+1".

"На сьогоднішній день основна проблема – це безпілотники середнього класу, які можуть перебувати в повітрі до 4 годин та долати відстань 150-200 км, які мають гарну оптику та можуть використовуватися на висоті більше 1 км, і таким чином не бути ураженими протиповітряною обороною ворога. Є також показник, наскільки дрон може долати засоби радіоелектронної боротьби супротивника. Це основні характеристики. За рахунок того, що ми не використовуємо матеріали, які вразливі для випромінювання РЕБ, наш безпілотник майже непомітний на їхніх радарах. В середньому класі Україна використовує "Лелеки", "PD-2", а наш ворог – "Орлани". І як раз у цьому класі ми програємо, тому що на початок війни у нашого ворога було понад дві тисячі "Орланів", це інформація з відкритих джерел. Тому саме в цьому класі ми працюємо над нашим апаратом", - розповів Володимир Яценко.

За його словами, новітні технології дають можливість виробляти сотні безпілотників на місяць на відміну від іноземних виробників, які можуть виготовляти не більше декількох десятків.

"Лише застосування новітніх технологій дає можливість виробляти не десятки, а сотні таких безпілотників на місяць. І це не припущення, наприклад, в класі "Орланів" ми можемо досягти паритету з ворогом протягом пів року. Тому що у нас з ним є велика різниця - наша команда, всі наші фахівці працюють за ідею. Ми не продаємо наші безпілотники, хоча мені багато пишуть щодо продажу. Ми безкоштовно передаємо їх ЗСУ. Мені вдалося зібрати дуже фахову команду, яка може вирішувати усі задачі в цьому сегменті ринку. Якщо б у нас було трохи більше часу, то ми б український "Байрактар" зробили. Також ми залучаємо фахівців з сторони. Наприклад, те, що стосується штучного інтелекту, нам допомагають фахівці з "Монобанку", за що я їм дуже вдячний. Тому що це напрацювання, які не можливо знайти за день-два", - зазначив Володимир Яценко.

Він наголосив, що це не класичне виробництво в загальному розумінні, 98% комплектуваьних замовляються за кордоном, до України приїжджає майже готовий БПЛА, який легко збирається. При цьому на кожну деталь є декілька постачальників, щоб унеможливити зупинку виробництва.