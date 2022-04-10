Якби Україна була в НАТО, війни з Росією не було б — Зеленський

Глава держави також сказав, що ми могли б воювати спільно з сильними сусідами, якби були членом Альянсу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війни з Росією могло б не бути, якби Україна була членом НАТО.
Про це він сказав в інтерв’ю для APNews.
За словами глави держави, якби Україна була членом НАТО, ми могли б воювати проти загарбників пліч-о-пліч з сильними сусідами. Водночас після секундної паузи президент додав, що членство України в Альянсі дозволило б взагалі уникнути війни на нашій території.
"Якби ми були в НАТО – цієї війни не було б. Або вона б інакше розгорталася", – заявив Зеленський.
Глава держави наголосив також на важливості дипломатії. Це, за його словами, дозволить уникнути ще більшої кількості жертв і серед українців, і серед самих росіян.
Нагадаємо, Північноатлантичний альянс розробляє плани, які дозволять відбити вторгнення Росії у разі її агресії.
Читайте також: