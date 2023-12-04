Якби Зеленський і Залужний боролись за крісло президента, то результати були б майже тотожними – ЗМІ

Закрите опитування свідчить, що наразі інших конкурентів у Зеленського немає.

За результатами неопублікованого соцопитування групи "Рейтинг", якби в другий тур президентських виборів в Україні вийшли чинний глава держави Володимир Зеленський і головнокомандувач Валерій Залужний, то результати були б майже тотожними - у Зеленського - 42%, у Залужного - 40%.

Про це свідчать результати закритого опитування соцгрупи "Рейтинг", йдеться у статті “Української правди”: “Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним”.

Кілька днів тому один із близьких до Офісу президента telegram-каналів показав президентські політичні рейтинги, в яких Зеленський у першому турі отримує близько 47% голосів серед тих, хто визначився.

Закрите опитування / Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

УП отримала доступ до повних даних того дослідження, проведеного, але не опублікованого, групою "Рейтинг".

За результатами закритого опитування, якщо чинний президент виходить у другий тур із генералом Залужним, то цей другий тур Зеленський може не виграти.

Закрите опитування / Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування свідчить, що наразі інших конкурентів у Зеленського немає.

Дослідження проводилося 3-7 листопада 2023 року. Було опитано 2 тисячі респондентів (1 тисяча методом особистого інтерв'ю і 1 тисяча зо допомогою телефона). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за інформацією від джерел “Української правди” Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід головкома Валерія Залужного, що заважає Залужному командувати всією армією.

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