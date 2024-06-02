Яке буде покарання, якщо не прийти до ТЦК по повістці вчасно: відповіла військова юристка

Якщо людина має поважну причину, то не пізніше трьох днів потрібно повідомити про причини неявки.

Військовозобов'язаний може не прибути до ТЦК вчасно, якщо у нього є на це поважні причини, передбачені постановою № 560. Інакше буде штраф.

Про це розповіла Суспільному рівненська експертка з мобілізаційних питань та військового обліку Наталія Печериця.

"Це перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території або смерть близького родича. Це може бути смерть когось із батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідного брата чи сестри, діда чи баби, або близького родича дружини. І цією постановою чітко закріпили алгоритм дій", - зазначила вона.

За словами Печериці, якщо людина має поважну причину, то не пізніше трьох днів, від визначених у повістці дати й часу, потрібно повідомити про причини неявки.

"Також закріпили обов'язок прибути потім упродовж семи днів. Тобто спочатку повідомити протягом трьох днів про причину неявки, а потім упродовж семи днів прибути", - додала юристка.

Нагадаємо, раніше розповідали, кому не треба ставати на військовий облік 2024.

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