Яке покарання очікує тих, хто відмовляється від повістки: у ТЦК пояснили

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Для призову на військову службу під час мобілізації видається так звана бойова повістка після того, як особа буде визнана придатною. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися за повісткою у строки, зазначені в ній.

Що очікує тих, хто відмовляється брати повістку - розповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін, розповідв речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін, передає "Телеграф".

Він пояснює, що у разі відмови від повістки на громадянина складають акт відмови, який направляють у ТЦК.

"Це є підставою для винесення постанови про вчинення правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, якщо при перевірці документів особа відмовляється себе назвати або отримати повістку, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, має право на адміністративне затримання і доставку до ТЦК для накладення адміністративного покарання та уточнення її військово-облікових даних.

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Нагадаємо, чоловіки призовного віку, які перебувають на військовому обліку, мають оновити свої персональні дані протягом 60 днів від дня набуття чинності нового закону про мобілізацію.

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