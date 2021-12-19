Яке завтра, 20 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 20 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

20 грудня 2021 року – понеділок. Цього дня 1803 року в Новому Орлеані (США) відбуваються урочистості з нагоди придбання у Франції території нинішньої Луїзіани, а 1868 року у Львові заснували українське культурно-освітнє товариство “Просвіта”.

До Нового року залишилось 11 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

20 грудня в світі святкують Міжнародний день солідарності людей. Відзначається свято з 2006 року, а оголошено Генеральною Асамблеєю ООН було 2005 року. Мета цього дня – згуртувати людей всього світу, щоб разом впоратися з різноманітними глобальними проблемами та досягти розвитку.

Солідарністю називають прихильність до певних інтересів, дій та думок, які можуть згуртувати різних людей. Тобто, група людей об’єднується навколо переконань чи поглядів, підтримує один одного та несе відповідальність за інших.

Однією з головних засад Організації Об’єднаних Націй є саме боротьба проти бідності та пригнічення, солідарність щодо тих людей, які страждають від тиску.

20 грудня святкують День гри / Pexels

Також 20 грудня святкують Ігровий день або День гри. В цей день варто згадати будь-які ігри (настільні, карточні, комп’ютерні, лялькові, відеоігри). 20 грудня можна відволіктися від своїх проблем, розважитися і позбутися стресу. Свято було створено за спонсорської підтримки Games Workshop і святкується щороку з 1975. Компанія Games Workshop займається виготовленням, створенням та поширенням ігор. Наразі випускає навіть такі популярні варіанти, як Warhammer.

Свято найбільш відоме в Великобританії, тому основні його події проходять в Бірмінгемі. Саме в в Англії (Лондон) відбулося і перше святкування. Лише згодом ідея була підтримана США та країнами Європи. Провести свято можна з близькими та друзями за цікавою грою.

Яке завтра свято ще в світі:

День Бо Аунг Чжо в М'янмі (на честь першого студента-лідера, який загинув в боротьбі за незалежність М'янми в 1938 році);

День заснування Макао;

День жалоби і поминання в Панамі;

День радісної пісні;

День напою “Сангрія” в США.

Яке завтра, 20 грудня, церковне свято

20 грудня - день пам'яті святителя Амвросія Медіоланського / commons.wikimedia.org

20 грудня в церковному календарі – день пам’яті святителя Амвросія Медіоланського. Для кожного православного християнина це визначна подія. Святитель народився в місті Тревір (за іншими джерелами Трір) 340 року в досить заможній родині.

Саме він став першим латинським святителем в церкві, хоча і був вихованим родиною християн. Отримав хорошу освіту ритора, був очільником кількох провінцій, мав резиденцію у Мілані. 352 року Амвросій втрачає свого батька. Після цієї сумної події він оселяється в Римі і там вже продовжує своє навчання. Спочатку працює радником, а потім навіть префектом Медіолану (нині Мілан).

Коли помер місцевий єпископ, в місті виникли суперечки між представниками аріанської єресі та християнської віри. Перекази розповідають, що під час цих сварок немовля промовило: “Амвросія в єпископи”. Цей вибір був підтверджений самим імператором Валентиніаном. Після цього Амвросій став єпископом Медіоланським. Його основною метою було припинення єресі і він доклав для цього чимало зусиль. Амвросія любили і поважали за його людяність та чесність. Також він отримав від Господа вміння творити чудеса. Помер в квітні 397 року.

Також 20 грудня – день пам’яті преподобного Павла Слухливого. Також в народі його називають “Павлом Печерським”, адже саме він був подвижником Дальніх печер в Києві. На жаль, про його життя збереглося дуже мало інформації. Він жив, приблизно, в XIII-XIV ст. Монахом став в Печерському монастирі. Там проходив суворі випробування, але жодного разу не поскаржився. Сумлінно виконував усю роботу, яку йому давав настоятель монастиря. Вільний час Павло проводив за молитвами.

Павла Слухливого згадують в плані Ближній печер 1638 року. Там пишуть про “святого отця Павла, монаха чудодійно послушливого”. Також є згадка про нього в плані Дальніх печер Києва на карті 1744 року. Тут вже пишуть про “преподобного отця Павла”. Все своє життя він присвятив Богу. Помер спокійною смертю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 грудня

Які завтра іменини: Павло, Лев, Антон, Іван, Григорій, Михайло, Ігнатій, Домініка.

Талісманом людей, народжених 20 грудня, є обсидіан. Натуральний камінь не відноситься до дорогоцінних, тому його ціна невисока. Але в різні часи його дуже цінували. Цікавий факт – назва “обсидіан” походить від ім’я римського воїна Обсидіана, який привіз камінь з Ефіопії додому. Вважається, що він може вилікувати простудні захворювання, нормалізувати тиск, допомогти за ревматизму.

В цей день народилися:

1629 рік – нідерландський художник, представник Делфтської школи, Пітер де Гох;

1807 рік – етнограф, мовознавець, публіцист, Йосип Лозинський;

1861 рік – словенська художниця, Івана Кобільца;

1919 рік – зірка польського кіно українського походження, Тамара Вишневська;

1940 рік – радянський режисер мультиплікаційних фільмів, Анатолій Резніков;

1958 рік – заслужений працівник культури України (1993), директор та художній керівник Київського академічного театру ляльок, Микола Петренко;

1974 рік – український оперний співак, соліст Паризької національної опери, загинув від кулі снайпера 29 червня 2016, Василь Сліпак;

1980 рік – англійський футболіст, лівий захисник лондонського “Челсі” і збірної Англії, Ешлі Коул.

Що не можна робити в цей день

20 грудня не можна веселитися. Це правило діє до самого Різдва.

Не варто лаятися чи сперечатися, а також сумувати, щоб наступний рік пройшов добре.

20 грудня намагайтеся не переїдати і не пити алкогольні напої.

Не варто брати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції 20 грудня

Якщо 20 грудня йде мокрий сніг, то літо буде з дощами / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: сонце сховалося за хмарами – чекайте снігопаду;

якщо йде 20 грудня мокрий сніг, то літо буде з дощами;

якщо сонце в серпанку, то скоро розпочнеться завірюха;

якщо йде сухий та легкий сніг, майбутнє літо буде сухим.

Саме 20 грудня закінчуються всі великі свята року. Наші предки вже починали готуватися до Різдва. Тому вечорниць та посиденьок не влаштовували аж до 6 січня. Продовжується Різдвяний піст, тому не можна їсти жирну їжу, м’ясо, яйця. Дівчата цього дня шили собі вбрання. Але перед тим, як приступити до роботи, обов’язково читали таку молитву: “Наперед стібка – Богу молись, наперед шиття – Бога слав”.

Прогноз погоди завтра, 20 грудня

Завтра, 20 грудня, в Києві хмарна погода протримається до вечора. В другій половині дня можливий сніг. В Львові весь день йтиме сніг, який закінчиться лише увечері. В Харкові вночі буде йти дощ з мокрим снігом, який на світанку повинен закінчитися. Вдень почнеться сніг, але він припиниться до вечора. В Одесі без опадів. Весь день хмарно. Проясниться лише до вечора.

В Києві вночі до -4 градусів. Вдень очікується близько нуля. В Львові вдень також 0, а вночі до -3. В Одесі плюсова температура: 0 - +3. В Харкові вночі - 3 градуса. Вдень можна очікувати +1.

Пам’ятні дати 20 грудня

20 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський дає інтерв’ю американським журналістам з New York Times / Associated Press

В цей день рік тому президент України Володимир Зеленський дає інтерв’ю американським журналістам з New York Times, а в Білорусі проходить Марш народного трибуналу.

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 грудня: