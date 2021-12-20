Яке завтра, 21 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 21 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

21 грудня 2021 року – вівторок. Цього дня 1620 року в районі нинішнього міста Плімут (США) висаджуються перші пілігрими, а 1913 року в газеті “Fun”, яка є недільним додатком New York Times вперше опублікували кросворд. Його автором був Артур Вінн.

До Нового року залишилось 10 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

21 грудня настає день зимового сонцестояння. Ця доба відрізняється найменшою кількістю світлих годин. Також ніч є найдовшою за весь рік. Тривалість світлового дня є дуже важливою для всіх живих істот на нашій планеті. Адже саме Сонце є єдиним джерелом тепла та світла. Чим ближче зима, тим швидше воно сідає і приходить ніч. Дата офіційного святкування дня зимового сонцестояння була запроваджена ще Гаєм Юлієм Цезарем.

21 грудня щорічно святкують День народження кросворда. Батьком цієї цікавої головоломки вважається Артур Вінн. Саме його кросворд вперше було опубліковано в газеті “Fun”, що є недільним випуском New York Times. Це сталося 21 грудня 1913 року. Вінн вирішив створити гру, яка була б цікавою всім верствам населення, людям будь-якого віку. Ним було використано зовсім новий підхід – складати слова в смужки (клітинки), які перетинаються між собою. Англійською “cross-word”. Цікавий факт – Звонко Янан склав найбільший кросворд, який має 8469 слів та сорок тисяч клітинок.

Також 21 грудня святкується День дурниць. Це свято було створено для того, щоб кожна людина могла відчути радість, безтурботність та просто повернутися знову в дитинство. 21 грудня варто згадати всі веселі жарти та поділитися ними з друзями, рідними, близькими.

21 грудня - День ліхтарика / Pexels

21 грудня святкують і День ліхтарика. Свято було створено тому, що це найкоротша доба за весь рік. Перший переносний ліхтарик був вигаданий Девідом Майзеллом 1898 року. Тоді він та його друг Конрад Г’юберт створили компанію, яка розробляла і випускала ліхтарики – “Ever Ready”. На той час найчастіше їх купували в міліції, адже винахід дуже допомагав під час нічної роботи.

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У ніч зимового сонцестояння святкують досить цікаве свято – Всесвітній день оргазму. Це акція, яка має за мету закликати всіх людей на планеті в одну ніч займатися коханням, відчути оргазм та отримати гарні відчуття. Свято було засновано 2006 року Донною Шихен. Спочатку його основною умовою було відчуття колективного оргазму в один день, але це завдання є досить складним через різні часові пояси.

21 грудня святкують День народження баскетболу. Виник цей вид спорту 1891 року. Одного разу викладач коледжу Молодіжної християнської асоціації з міста Спрингфілд (Масачусетс, США), Джеймс Нейсміт вирішив трішки урізноманітнити заняття фізкультурою у студентів. Він прив’язав кошики від персиків до поручнів балконів з різних боків і розділив вихованців на дві команди. Джеймс запропонував їм передавати один одному м’яч з метою закинути його до кошика. Поступово гра стала дуже популярною. Вже через 2 роки звичайні кошики замінили сталеві з сіткою. А перші правила надрукувати 1894 року.

21 грудня шанувальники телесеріалу "Доктор Хто" святкують Міжнародний день пам'яті далеків / pixabay.com

21 грудня шанувальники культового фантастичного телесеріалу BBC “Доктор Хто” святкують Міжнародний день пам’яті далеків. Серія про “далеків” вийшла 1963 року. В ній розповідалося про генетично модифікованих позаземних істот, які були агресивними роботами та хотіли знищити всі розумні раси у Всесвіті.

Яке завтра свято ще в світі:

День збройних сил на Філіппінах;

День святого Томаса в Сан-Томе і Прінсіпі;

День, щоб подивитися на світлу сторону.

Яке завтра, 21 грудня, церковне свято

21 грудня - день пам’яті мучениці Анфіси Римської / Pexels

21 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Анфіси Римської. Вона є покровителькою всіх жінок з ім’ям Анфіса. Вважається, що вони можуть попросити у мучениці виконання будь-якого бажання, особливо, якщо воно стосується родинних зв’язків, кохання.

Свята жила в Римі наприкінці IV – початку V століття. Юна дівчина примусом пішла заміж за багатого вельможу. В той час цькування християн припиняються наказом Костянтина Великого. Але в релігійному середовищі виникає хибне тлумачення, яке мало назву аріанська єресь.

Коли 374 року святителем стає Амвросій Медіоланський, Анфіса йде в його учениці. Прихильники аріанської єресі намагалися будь-якими способами відвернути християн від їхньої віри. Та Анфіса не здалася. Через це одного дня її було закатовано вогнем.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 грудня

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Які завтра іменини: Кирило, Потап, Анфіса, Карина, Аліса.

Талісманом людей, народжених 21 грудня, є хризопрат. Цей камінь високо цінували ще в Античності. Вважається, що його носив на своєму поясі сам Олександр Македонський. Він вірив, що такий амулет принесе йому тільки перемоги. Хризопрат – це напівдорогоцінний камінь. Його особливість в тому, що на сонці зелений колір поступово тьмяніє.

Цього дня народилися:

1401 рік – видатний італійський живописець Мазаччо;

1722 рік – український православний святий Паїсій (Петро, Платон) Величковський;

1801 рік – український поет, композитор Тимко Падура;

1841 рік – український історик, педагог, професор Володимир Іконніков;

1861 рік – український громадський діяч, агроном, землевласник Євген Чикаленко;

1889 рік – український мистецтвознавець, історик архітектури Стефан Таранушенко;

1914 рік – хорватський художник-примітивіст Іван Генералич;

1934 рік – український авіабудівник Ігор Павлов;

1967 рік – 3-й президент Грузії Міхеіл Саакашвілі;

1983 рік – українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок,Дарія Ткаченко.

Що не можна робити цього дня

21 грудня все ще триває Різдвяний піст, а тому не можна вживати м’ясо, яйця, молоко.

До цього дня вважалося поганою прикметою не закінчити розпочату справу, особливо, не віддати борги.

21 грудня не можна, щоб будинок був брудним.

Заборонялося скупитися, особливо, якщо хтось вас щось попросив.

Народні прикмети і традиції 21 грудня

21 грудня зранку цвірінькають синиці – вночі чекайте морозу / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо день морозний і тихий, то зима буде сніжною та м’якою;

21 грудня почути грім – до сильного вітру;

зранку цвірінькають синиці – вночі чекайте морозу;

21 грудня птахи поховалися під дахом будинку, буде заметіль;

йде сніг – літо буде дощовим;

якщо почалася завірюха, то влітку чекайте багато опадів.

21 грудня дівчата намагалися займатися рукоділлям. Особливо часто вишивали, шили і ткали. Якщо бралися прясти, то робити це можна було лише на самоті. В наших предків була традиція – до весілля кожна дівчина мала самостійно виготовити собі придане. Саме цим і займалися 21 грудня.

Також жінки обов’язково молилися святій Анфісі, щоб отримати сили під час випробувань, вирішити будь-які конфліктні ситуації в сім’ї. Цього дня варто почати нову справу, вона буде успішною.

Прогноз погоди на завтра, 21 грудня

Завтра, 21 грудня, в Києві весь день похмура погода, може випогодитися лише під вечір. У Львові без опадів. В Одесі зранку на небі з’являться хмари, які протримаються майже весь день. В Харкові сонце рідко буде з’являтися.

По всій Україні 21 грудня прийде похолодання. В Києві очікується до -6 вдень та -9 вночі. В Львові -8 вночі та -5 вдень. В Одесі температура вдень очікується не вище -2. В Харкові вночі до -13.

Пам’ятні дати 21 грудня

21 грудня 2020 року президента США Джо Байдена вакцинують в прямому етері / Pexels

Цього дня рік тому президента США Джо Байдена вакцинують в прямому етері, а президент України Володимир Зеленський підписує закон про зниження податків для музеїв, кінотеатрів та готелів.

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 грудня: