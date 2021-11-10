Яке сьогодні свято – 10 листопада: що не можна робити в день пам’яті святої Параскеви П’ятниці

Яке сьогодні свято – 10 листопада: що не можна робити в день пам’яті святої Параскеви П’ятниці

Сьогодні, 10 листопада середа. До Нового року залишається 51 день.

Сьогодні в Україні та світі відзначають наступні події:

Міжнародний день вишивальниць День кіберпсихології Міжнародний день патології Міжнародний день бухгалтерії Всесвітній день науки за мир і розвиток Всесвітній день молоді

Яке сьогодні релігійне свято та свято за народним календарем

Православні християни відзначають сьогодні день пам’яті святої і великомучениці Параскеви П’ятниці, яка вважається заступницею вишивальниць. Народилася вона в місті Іконія у заможній сім’ї, яка дотримувалася християнських законів. Все своє життя Параскева служила Господу, молилася і допомагала тим, хто цього потребував.

Її дії допомогли багатьом людям навернутися до Християнської віри. За це Параскеву кинули до в’язниці. За кілька днів до Іконії прибув намісник імператора, який слідкував, щоб люди не молилися Христу. Разом з іншими ув’язненими до нього привели і Параскеву. За праведне життя і служіння Господу, жінку жорстоко покарали. На жаль тортур вона витримати не змогла.

Український народ з особливою шаною ставився до Параскеви П’ятниці. Її іконами прикрашали будинки, на честь святої будували храми. Сьогодні вважається, що щира молитва перед образом Параскеви допомагає створити щастя і мир в сім’ї.

Прикмети сьогоднішнього дня

Казали, що якщо 10 листопада :

іній на деревах – чекайте мороз;

навколо місяця сяє коло – буде буря;

вранці стелиться туман – до відлиги;

зима не прийде, поки на вишні є листя;

побачити сьогодні білку на дереві – до потепління.

Що не можна робити сьогодні, 10 листопада: у день пам’яті святої і великомучениці Параскеви П’ятниці

10 листопада вагітні жінки не брали гроші в борг та не позичали, щоб щастя свого малюка не віддати до чужих рук / Pexels

Як казали наші предки, сьогодні :

не можна було прясти – дівчата ввечері займалися вишиванням;

сьогодні намагалися не веселитися, щоб не накликати нещастя;

не дозволялося мити підлогу, вмивати лице, обполіскувати водою голову, бо на тому світі прийдеться валятися в помиях;

не можна було чистити димохід, бо прийде нещастя;

сьогодні не можна купатися і не мити посуд;

вагітні жінки не брали гроші в борг та не позичали, щоб щастя свого малюка не віддати до чужих рук.

У кого сьогодні День Ангела

День Ангела сьогодні, 10 листопада, відзначають: Анна (Ганна), Параскева (Параска), Неоніла

Максим, Іван, Геогрій, Афанасій, Микола, Арсеній, Наум, Кузьма, Нестор, Терентій, Степан (Стефан)

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