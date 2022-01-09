Яке сьогодні свято: шанування царя Давида, таємниці Псалтиря, та як зрозуміти псалми

Псалми Давида - основа православного богослужіння.

9 січня православна церква шанує пам’ять царя Давида - автора більшої частини псалмів Псалтиру та великого царя Ізраїлю. Величність постаті царя Давида - у непохитній вірі в Бога, виконанні Його волі, смиренні та благочесті.

Псалми Давида - основа православного богослужіння. Псалми читають на ранкових та вечірніх богослужіннях, у ранкових та вечірніх домашніх молитвах. Знання псалмів дає розуміння структури та змісту церковної служби. Навіть є окрема частина богослужіння - Шестипсалміє - коли читають шість псалмів Давида майже у темряві і тиші. Вважається, що Страшний суд творитимся стільки часу, стільки читається Шестипсалміє.

Яким був цар Давид та чому потрібно вивчати псалми - читайте на сайті ТСН.ua.

Цар Давид - пращур Христа

Давид воцарився у 1055 році до Різдва Христового і правив 40 років, після чого трон перейшов його сина - царя Соломона. Саме Давид розширив державу, очистив від язичництва та заснував у Єрусалимі центр поклоніння та шанування Бога - скінію на горі Сіон, де залишив Ковчег Заповіту. Пізніше, його син Соломон збудує величний храм, благословенний Богом.

Цар Давид - пращур Ісуса Христа. Саме тому шанування царя Давида припадає на 9 січня, дні після Різдва Христового. Пророки говорили про те, що Месія прийде з “коліна Давидова”. Род Давида - найшанованіший з колін ізраїлевих.

Давид та Саул, Давид та Голіаф

Бог змалечку благословив Давида. Давид мав дар співу та гри на гуслях. Через його талант маленького Давида запрошували до царя Саула. Коли Давид грав на гуслях та співав, цар втішався, а “дух злий відступав від нього”.

Крім того, Давид був сміливим та дивовижним воїном. Юнак Давид переміг язичницького велетня Голіафа за допомогою молитви Божої та пращі з камінцями. Після того слава про юнака поширилася, цар Саул почав переслідувати Давида через ревнощі та заздрість. Аби не гнівити Бога, Давид змушений був ховатися від Саула. І тільки після його смерті став царем єврейського народу.

Давид був великим молитовником та полководцем, але постійно потерпав від гонінь. На початку свого життя - його переслідував цар Саул. В кінці життя - його переслідував власний син Авессалом.

Каяття Давида

Цар Давид - символ благочестя - як будь-яка людина теж впадав у гріх. Але каяття Давида було дивовижним та глибоким. Він не їв та не спав, омиваючи ліжко сльозами, й творив молитви, які пізніше стали зватися - псалми. Кожен вірянин має прагнути “великого каяття Давидова”.

Змість псалмів Давида

Зміст псалмів Давида - каяття за власні гріх, прохання по допомогу від ворогів та хвала Господа.

Кожен з псалмів Давида має свою велику історію, яку бажано знати. Наприклад, найвідоміший покаянний псалом 50 - каяття у декількох смертних гріхах, які вчинив Давид через пристрасть до заміжньої Вірсавії. Це була пристрасть з першого погляду. Аби привласнити Вірсавію, Давид послав на смерть її чоловіка, а коли прийшла звістка про його смерть, Давид, навіть не дочекавшись поховання, забрав Вірсавію до себе у палац. Згодом у Вірсавії та Давида народилася дитина, і цар був щасливішим з людей, не відчуваючи, яке зло скоїв.

Зрозуміти гріх Давиду допоміг пророк Нафан. Коли пристрасть відступила, Давид багато днів не виходив з кімнати, благаючи Бога простити його гріхи. Після тривалої молитви зі сльозами, гріх відступав, і тоді Давид славив Господа. Господь простив Давида, але і наказав - немовля Вірсавії та Давида відійшло до Бога. Так народився покаянний Псалом 50.

Що таке Псалтир

Книга псалмів називається Псалтир. Псалтир має 150 псалмів, але не всі вони написані Давидом. Пізніше до Псалтира додані псалми Асафа, братів Кореєвих, Мойсея тощо. Взагалі вчені нараховують 10 авторів псалмів. Кожен псалом Псалтиря починається з того, хто його автор і через що він був написаний.

Як читати та розуміти Псалтир

У православному Псалтирі псалми поділені на 20 кофізмів. Перед читанням Псалтиря спочатку читають “вступні молитви”, аби увійти в Божу присутність та зрозуміти велич та зміст.

Святі преподобні, прославлені церквою, вчили псалми напам’ять усе життя, деякі знали псалтир повністю.

Зрозуміти Псалтир допоможе вивчення історії створення кожного псалма, вивчення історії життя царя Давида та історії царства Ізраїля.

Але глибинний зміст псалмів кожна людина може пізнавати усе життя, бо мудрість псалмів - неосяжна. Щоразу, читаючи псалом щирим серцем та світлим розумом, ви відкриватимете для себе нові глибини власної душі та волі Божої.

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