Яке завтра, 1 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

1 березня 2023 — середа. 371-й день війни в Україні.

Яке завтра, 1 березня, церковне свято

1 березня в церковному календарі – день пам’яті святих дванадцяти мучеників Кесарійських. Памфіл пресвітер, Валент диякон, Павло, Порфирій, Селевкій, Феодул, Іуліан, Самуїл, Ілія, Данило, Єремія, Ісая постраждали через свою віру в Христа під час правління Діоклетіана в Кесарії Палестинській.

Памфіл був уродженцем міста Бейрут, отримав хорошу освіту в Олександрії та навіть працював пресвітером в Кесарії. Його основні праці — порівнення та випралення текстів Нового Завіту, які були пошкоджені перекладачами. Завдяки цій праці в Кесарії була зібрана велика бібліотека духовних книг.

Працювати Памфілу допомагали святий Валент та Павло. Перший був дияконом Елійської церкви. Він був чоловіком похилого віку, добре знав Святе Письмо. Всіх трьох посадили до в'язниці на 2 роки.

Під час правління Ферміліана в Єгипті також засудили та відправили в золотоносні копальні Кілії 130 християн. До місця заслання проводжали їх п'ятеро братів. На зворотному шляху їх затримали в Кесарії і також кинули до в'язниці через те, що вони сповідували християнство. Їх разом з Памфілом, Валентом і Павлом привели на суд. Під час допиту назвалися вони іменами старозавітних пророків (Єремія, Ілля, Данило, Самуїл, Ісая). Довго мучив правитель цих юнаків, а потім стратив разом із Памфілом, Валентом та Павлом.

1 березня — день пам’яті святих дванадцяти мучеників Кесарійських / Фото: commons.wikimedia.org

Перед стратою також спалили слугу Самуїла, якого звали Порфирій. Колишній воїн Селевкій став свідком цього всього. Перед стратою він підійшов до Самуїла та розповів йому про мученицьку смерть слуги. Тут же його схопили та стратили разом з усіма.

У правителя був один слуга Феодул, який був чоловіком у літах та таємно сповідував християнство. Він прославляв силу духу святих, за що його також стратили. Останнім вбили юнака Іуліана, який просто підійшов до тіл мучеників, щоб віддати їм останню шану. Його відразу схопили, привели до імператора і засудили.

Що не можна робити цього дня

Не позичайте нічого і не віддавайте цього дня борги.

Не можна пропускати риболовлю, буде добре клювати риба.

Небажано займатися фізичною працею.

Не лайтеся і не лихословте.

Народні прикмети і традиції на 1 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо сильний вітер, чекайте на опади;

стоїть густий туман, отже літо буде непогожим;

паводок — на велику кількість комах і гризунів влітку;

голосно каркають ворони — до похолодання.

1 березня голосно каркають ворони — до похолодання / Фото: pixabay.com

В давнину жінки намагалися набрати снігу і опівдні потерти ним руки, щоб шкіра була ніжною та чистою. А вагітні цього дня виходили на пагорб, щоб подивитися на перше весняне сонце. Наші предки вірили, що тоді дитина народиться здоровою і міцною.

Погода на 1 березня

Завтра, 1 березня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, опадів не очікується. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря +3 вдень та -1 вночі. У Львові +4 вдень та -4 вночі. У Харкові +2 вдень та -3 вночі. В Одесі +7 вдень та 0 вночі.

Пам’ятні дати 1 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 березня:

86 рік до н. е. — римський полководець Сулла бере штурмом і грабує Афіни;

1360 рік — король Англії Едуард III за 16 фунтів викупає з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який стає його камердинером, зброєносцем, а згодом — одним з найвидатніших поетів Англії;

1420 рік — Папа Римський Мартин V закликає християн до хрестових походів проти чеських гуситів;

1498 рік — Васко да Гама припливає до Мозамбіку;

1504 рік — стається саме те місячне затемнення, яке Христофор Колумб використав для залякування ямайських індіанців;

1562 рік — у Вассі (Шампань) французькі католики вирізають гугенотів, почавши гугенотські війни;

1565 рік — у Бразилії засновують португальську колонію Ріо-де-Жанейро. Через 20 років місто мало 4 000 жителів;

1692 рік — починається процес над салемськими відьмами у Новій Англії;

1767 рік — виганяють орден єзуїтів з Іспанії королем Карлом III;

1780 рік — Пенсильванія стає першим штатом, що заборонив рабство;

1790 рік — відбувається перший перепис населення США;

1815 рік — після втечі з Ельби поблизу Канна висаджується Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників;

1845 рік — президент США Джон Тайлер підписує закон про перехід Техасу під юрисдикцію США;

1872 рік — рішенням Конгресу США в районі Єллоустоуна засновують перший у світі національний парк;

1912 рік — у Сент-Луїсі Альберт Беррі робить перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м);

1918 рік — війська УНР та Німеччини звільняють Київ від більшовиків;

1928 рік — у США доктор Герберт Еванс відкриває шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F;

1941 рік — виходить в ефір перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі;

1943 рік — у Нью-Йорку проводять масову демонстрацію на підтримку євреїв Європи;

1947 рік — починає свою діяльність Міжнародний валютний фонд;

1961 рік — президент США Джон Кеннеді оголошує про створення Корпусу Миру;

1973 рік — випущено альбом Pink Floyd "The Dark Side of the Moon";

1976 рік — парламент Великої Британії схвалює нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасків безпеки ставало обов'язковим;

1977 рік — у Києві відкривають пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді;

1988 рік — компанія Apple Computer анонсує вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II і Macintosh;

1991 рік — шахтарі Донбасу починаютьстрайк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова);

1995 рік — до ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія;

1998 рік — набуває чинності угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом і Україною;

2000 рік — компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) та X.com (Ілон Маск) ухвалюють план злиття в платіжну систему PayPal.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 березня

Які завтра іменини: Павло, Феодул, Порфирій, Ілля, Самуїл.

Талісманом людини, народженої 1 березня є амазоніт. Екзотичний камінь, який відрізняється ніжним блакитно-зеленим кольором. Вперше його знайшли в Південній Америці в XVIII столітті. Амазоніт дуже цінився серед аравійців, які вважали його цілющим засобом проти головного болю.

Цього дня народилися:

1845 рік — український інженер, винахідник першого у світі трамвая на електричній тязі Федір Піроцький;

1858 рік — український геолог, географ, академік Павло Тутковський;

1925 рік — український редактор газетних видань, заступник головного редактора Київської кіностудії імені О. Довженка Володимир Чорний;

1929 рік — українська вчена-журналістка, докторка філологічних наук, професорка кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського університету імені Івана Франка Олександра Сербенська;

1929 рік — український вчений, професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри теоретичної фізики й астрономії, перший ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Свідзинський;

1938 рік — український актор Борислав Брондуков;

1940 рік — (29 лютого), український футболіст ("Динамо" Київ), тренер Йожеф Сабо;

1943 рік — український громадський діяч, голова об'єднання товариств депортованих українців "Закерзоння", голова товариства "Надсяння" Володимир Середа;

1944 рік — український вчений, доктор музикознавства, ректор Одеської музичної академії Олександр Сокол;

1944 рік — український художник Віктор Перепічай;

1946 рік — митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП Андрій (Горак);

1948 рік — український поет і журналіст Василь Лящук;

1951 рік — український архітектор Олег Головчак;

1956 рік — український поет, художник і скульптор Микола Тимчак;

1966 рік — український спортсмен-легкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 1996 року в метанні молота Олександр Крикун;

1972 рік — український футболіст, член національної збірної з футболу у 1993–2003 роках Сергій Коновалов;

1976 рік — український боксер у першій середній вазі (до 69,855 кг), Чемпіон Європи, чемпіон світу за версією WBO від 2005 року Сергій Дзиндзирук;

1983 рік — українська поетеса Марія Дружко;

1988 рік — український студент, активіст молодіжної патріотичної організації "СіЧ", який був убитий членами ультралівої проросійської організації в Одесі, Максим Чайка;

2010 рік — український шахіст-вундеркінд Тихон Черняєв.

Який завтра день в Україні і світі

1 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день котів / Фото: pixabay.com

1 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день котів. Хоча це і неофіційне свято, однак воно є дуже популярним в усьому світі. На планеті кількість домашніх котів та кішок досягає приблизно 600 мільйонів осіб. Навіть існує окрема наука, яка вивчає цих тварин, і називається вона фелінологія.

У котів дуже своєрідний характер — вони кмітливі, незалежні, грайливі та допитливі, однак можуть також бути суворими або лагідними. Вміють дуже тонко відчувати настрій свого господаря. Зараз котів сприймають винятково як домашніх улюбленців, але так було не завжди. Приручати кішок почали приблизно 10-12 тисячоліть тому в близькосхідному регіоні. Тоді наші предки почали вже вести осіле життя та займатися землеробством. Зернові приваблювали до осель гризунів, а на них полювали кішки. Ці тварини працювали на господарствах, знищуючи пацюків та мишей. Так між людиною і котом утворилися взаємовигідні взаємини.

В Давньому Єгипті кішок прирівнювали до божественних створінь через надприродну грацію і здатність бачити в темряві. З країни було заборонено вивозити котів, а вбивство тварини каралося смертю. Через любов до сну в сонячних місцях, єгиптяни вірили, що кішки мають зв'язок з самим богом Сонця — Ра. Також в пантеоні єгипетських богів була богиня Бастет з головою кішки. Вона була втіленням краси, родючості та радості.

Довелося котам пережити і досить складні часи. В Європі у Середньовіччя чорних кішок вважали помічниками диявола, тому тварин масово вбивали. За це людям довелося дорого заплатити. 1348 року почалася епідемія чуми, яку, зокрема, пов'язують зі зменшенням кількості котів, що призвело до розмноження гризунів.

Також 1 березня — Всесвітній день цивільної оборони. Подію започаткували 1990 року за ініціативи Міжнародної організації цивільної оборони. Дату обрали невипадково, адже саме цього дня МОЦО отримала міжурядовий статус. Сталося це 1972 року. Цивільна оборона — це система заходів, які направлені на захист людини, її матеріальних цінностей в разі техногенної катастрофи, стихійного лиха або війни.

А ще 1 березня — Всесвітній день імунітету. Свято було започатковане ВОЗ 2002 року. Імунітет — це захисні механізми, які допомагають організму боротися зі сторонніми чинниками (хімічні речовини, віруси, бактерії тощо) та здатні протидіяти зовнішнім чинникам. Цей день створили для того, аби привернути увагу людей до проблеми імунних захворювань, а також збільшити інтерес до власного імунітету.

1 березня у світі святкують Всесвітній день компліменту. Досить позитивне свято, точна інформація про появу якого невідома. Однак на розповсюдження цієї цікавої ідеї дуже сильно вплинув нідерландський Національний день компліментів. До події може приєднатися кожен охочий, якщо просто зробить щирий комплімент будь-якій людині. Завдяки приємним словам можна підвищити самооцінку, прибрати у стосунках емоційну напруженість, зробити людину щасливішою.

Також 1 березня — День обізнаності про аутоагресію. Аутоагресія — це навмисна (неусвідомлювана чи усвідомлювана) активність, яка виражається в заподіяні собі шкоди у психічній чи фізичній сферах. В психоаналі її розглядають як один із механізмів психологічного захисту, який використовується для переспрямування негативного афекту з зовнішнього об'єкта на самого себе.