Яке завтра, 1 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 квітня, День сміху. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Дарії та Хрисанфа. До Нового року залишилось 274 дні.

1 квітня 2023 року – субота. 402-й день війни в Україні.

Яке завтра, 1 квітня, церковне свято

1 квітня в церковному календарі – день пам’яті християнських святих мучеників Дарії і Хрисанфа. Хрисанф походив з міста Олександрія і жив в III столітті. Батько його був язичником, але коли сім'я переселилася до Риму, то Хрисанфа віддали на навчання до філософської школи, де він вивчав, зокрема, Новий Завіт. Тому юнак навернувся на християнство.

Коли батько дізнався про рішення свого сина, то дуже розлютився, а потім побажав, щоб той знову став язичником. Для цього підшукав він для Хрисанфа дружину Дарію, яка була жрицею.

Але чоловік навернув на християнство і молоду дружину. Вони навіть домовилися вести непорочне життя. За це римська влада довго мучила подружжя, але не змогла переконати їх стати язичниками. Тоді поставили їх у глибокий рів та закопали живцем.

Що не можна робити цього дня

Не сваріться і не лайтеся.

Не варто займатися цього дня важкою фізичною працею.

Краще не зловживати спиртними напоями.

Уникайте будь-яких ситуацій, коли ви можете забруднитися.

Народні прикмети і традиції на 1 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в ніч проти 1 квітня хмарне небо, отже вже не буде похолодання найближчим часом;

на світанку помітили зорі – будуть морози;

біля водойми чутно гуркіт води – літом буде хороший урожай;

низько літають птахи – до опадів.

1 квітня низько літають птахи до опадів / Фото: Pexels

Зазвичай у перший день другого весняного місяця було дуже багато бруду, за що ця дата отримала назву "Дарина Брудна". Активно тане сніг, вода розмиває дороги, бруд скупчується біля річок. Наші предки вірили, що брудом Дарина закидає лише лихих людей.

Погода на 1 квітня

Завтра, 1 квітня, в Києві похмуро, вдень можливий дрібний дощ, який посилиться до вечора. У Львові хмарно, весь день йтиме сильний дощ, який до вечора стане слабшим. У Харкові хмарна погода, без опадів. В Одесі з самого ранку похмуро, вдень дощ, який послабшає до вечора.

Температура повітря в Києві +12 вдень та +5 вночі. У Львові – +9 вдень та +6 вночі. У Харкові – +8 вдень та +4 вночі. В Одесі – +8 вдень та +6 вночі.

Пам’ятні дати 1 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 квітня:

527 рік — початок правління римського імператора Юстиніана І;

1579 рік — Стефан Баторій засновує перший у Балтії Віленський університет;

1889 рік — у Чикаго з'являється в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн;

1890 рік — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримує у США патент на перший тролейбус;

1906 рік — підписують міжнародну конвенцію з охорони птахів;

1917 рік — у Києві відбувається Свято Свободи — одна з найбільших національних маніфестацій в історії України;

1918 рік — сформовані Королівські повітряні сили Великої Британії;

1919 рік — Асканію-Нову оголошують народним заповідним парком;

1924 рік — Адольф Гітлер засуджений на п'ять років неволі за Пивний путч;

1933 рік — нацисти організовують бойкот єврейських підприємств у відплату за "змову євреїв усього світу проти Німеччини";

1937 рік — Бірму відокремлюють від Індії;

1939 рік — після капітуляції останніх республіканських сил генерал Франко проголошує перемогу в Громадянській війні в Іспанії;

1946 рік — Сингапур стає британською коронною колонією; утворено Малайський Союз;

1976 рік — Стів Джобс та Стів Возняк засновують Apple;

1979 рік — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголошує Іран ісламською республікою;

2001 рік — Нідерланди легалізовують одностатеві шлюби;

2002 рік — Нідерланди легалізовують евтаназію;

2009 рік — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО;

2016 рік — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана "4-денна війна";

2022 рік – Київську область повністю звільняють від російських окупантів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 квітня

Які завтра іменини: Клавдій, Інокентій, Макар, Дмитро, Дарина, Маріанна, Софія, Одарка.

Талісманом людини, народженої 1 квітня, є геліотроп. Недорогий, але досить ефектний через цікаве забарвлення, камінь. Назва перекладається як "обертається з Сонцем". В Стародавньому Єгипті геліотроп дуже шанували через його магічні властивості. Вважалося, що його власнику неможливо відмовити.

Цього дня народилися:

1838 рік — громадський і культурний діяч, аматор української старовини, меценат Василь Тарновський;

1861 рік — український письменник і громадський діяч Легеза Іриней;

1932 рік — український художник-графік, педагог Олександр Мартинець;

1971 рік — український журналіст, публіцист, історик Вахтанг Кіпіані.

Який завтра день в Україні і світі

1 квітня в Україні і світі святкують День сміху / Фото: pixabay.com

1 квітня в Україні і світі святкують День сміху. Позитивне весняне свято, яке виникло, за однією з версій, в Стародавньому Римі під час правління імператора Костянтина. Правитель, за легендою, був у доброму гуморі і позичив свій титул на один день придворному блазню. Той одразу скористався такою нагодою і видав указ влаштувати веселе свято з розвагами та переодяганнями. Відтоді перше квітня стало днем несподіваних розіграшів.

А в Україні 1 квітня святкують народне свято — День пробудження будинкового. Наші предки вірили, що з настанням холодів будинковий засинає і прокидається лише навесні. Тому цього дня намагалися задобрити духа будинку, влаштовували гучні гуляння, веселилися, співали, танцювали. А ще ретельно прибирали в хаті, бо вірили, що будинковий ненавидить бруд.

Також 1 квітня — Міжнародний фестиваль книжок, які можна їсти. Свято започаткували за ініціативи Беатріс Корон та Джудіт Гоффберг 2000 року. Усі прихильники літератури збираються разом, щоб влаштувати цікаві конкурси з книжками, котрі можна їсти.

1 квітня святкують Міжнародний день птахів. За сумісництвом це ще й професійне свято орнітологів. Подію вперше відсвяткували 1924 року, а дату обрали на честь підписання Міжнародної конвенції з охорони птахів. Усі охочі можуть цього дня розвісити будиночки та годівнички для пернатих друзів.

Також 1 квітня Міжнародний день битви подушками. Цікаве свято святкується щороку в першу суботу квітня. З'явився флешмоб 2008 року і швидко здобув популярність. Правила боїв прості: потрібно одночасно бити одне одного подушками. Чіпати людину без подушки заборонено. Головна мета свята — залучити людей до веселощів і розваг, допомогти подолати стрес.

А ще 1 квітня Міжнародний день веселощів на роботі. Нестандартне, але цікаве свято, яке з'явилося ще 1996 року. Головна його мета в тому, щоб залучити суспільство до згуртування з колегами, виховати в колективі дружні взаємини.

1 квітня — День народження долара. Саме цього дня 1778 року Олівер Поллок вигадав знак долара ($), який використовується до нині. Як зразок він взяв абревіатуру монети Іспанії. На той час ці монети були дуже розповсюджені в Америці. Існує ще одна версія, що цей знак він взяв з герба Іспанії.

Також 1 квітня святкують День розчинної кави. Дату святкування обрали на честь офіційної презентації напою 1938 року у Швейцарії. Над створенням розчинної кави працював хімік Макс Моргенталер. На це в нього пішло цілих сім років.