Яке завтра, 1 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 липня, День державного реєстратора та День слідства в Україні. Віряни вшановують пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. До Нового року залишилося 183 дні.

1 липня 2023 року — субота. 493-й день війни в Україні.

Яке завтра, 1 липня, церковне свято

1 липня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. Жили ці святі в I столітті нашої ери і були військовими в римському війську. Святий Леонтій за доблесну службу навіть був призначений на керівну посаду — він очолив імператорське військо в місті Тріполі. Леонтій був благочестивим і добрим, люди дуже любити його за щедрість.

В Тріполі начальником був Веспасіан, який жорстоко ставився до християн. Щоб схопили Леонтія туди направився сенатор Адріан з майбутнім мучеником Іпатієм. Іпатій у дорозі сильно захворів і побачив уві сні ангела, який наказав чоловікові звернутися з молитвою до Бога. Прокинувшись, Іпатій разом з загоном тричі помолився, і недуга відразу відійшла. Увірував тоді чоловік у Христа, а разом з ним і молодий воїн на ім'я Феодул. Пішли вони таємно шукати Леонтія.

Дійшли вони до міста і зустрів їх незнайомець, який запропонував залишитися в нього з ночівлею. Пізніше вони з'ясували, що це був Леонтій. Почали вони вмовляти розповісти їм про Бога. А після цього ще й захотіли отримати хрещення.

До міста дійшов і загін на чолі з сенатором Адріаном. Дізнався він, що Феодул з Іпатієм прийняли християнство, розгнівався і наказав публічно відмовитися від Бога. Але вони відмовилися. Вбили їх після жорстоких катувань разом з Леонтієм.

Що не можна робити в цей день

Не можна цього дня витрачати багато грошей.

Заборонено лаятися, сперечатися, сваритися.

Не дозволяйте собі лінуватися.

Народні прикмети і традиції на 1 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: немає роси вранці, чекайте на дощовий день;

дуже спекотно навіть вранці — буде ясний день;

багато опадів на сніжну зиму;

вранішній туман вказує на спекотну погоду після полудня;

латаття пізно вранці прокинулося і ледь піднімається над водою — після обіду піде дощ.

1 липня вранішній туман вказує на спекотну погоду після полудня / Фото: Pexels

1 липня в народі вважався днем Ярила — бога Сонця. Зображали його зазвичай з колосками та уособлював він відродження після зими. В давнину цього дня влаштовували ярмарку та "ярилові" ігрища. Свято супроводжувалося танцями та співами. Вірили, якщо 1 липня вмитися росою з сінокоса, то можна стати здоровішим та красивішим.

Погода на 1 липня

Завтра, 1 липня, в Києві безхмарний ранок та день, лише ввечері з'являться хмари, без опадів. У Львові хмарно, хоча ввечері небо проясниться, в другій половині дня можливий дрібний дощ. У Харкові вдень можуть з'явитися хмари, без опадів. В Одесі ясна погода до другої половини дня, без опадів.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +17 вночі. У Львові +24 вдень та +16 вночі. У Харкові +26 вдень та +15 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 1 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 липня:

1097 рік — хрестоносці під час першого хрестового походу розбивають військо турків-сельджуків в Дорилейській долині;

1535 рік — англійський мислитель і державний діяч Томас Мор, котрий вже близько року перебував у тюрмі за відмову визнати законним розлучення Генріха VIII і принести присягу главі англіканської церкви, постає перед судом, його засуджують до четвертування, котре король замінює на відрубування голови;

1569 рік — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписують Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої;

1751 рік — надрукований перший том "Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел", виданий Дені Дідро і Жаном Лероном д'Аламбером;

1823 рік — створюють федерацію Сполучених Провінцій Центральної Америки (включала Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику та Нікарагуа);

1858 рік — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представляє свою теорію еволюції;

1859 рік — в Протоколах лондонського Ліннеївського товариства вперше опублікували короткий виклад теорії природного відбору Чарльза Дарвіна;

1863 рік — починається битва під Геттісбургом, в якій війська Півночі завдають поразки Півдню (США);

1867 рік — внаслідок об'єднання кількох британських колоній проголошують створення домініону Канада;

1911 рік — польський біохімік Казимир Функ вперше використовує слово "вітамін";

1936 рік — у Нью-Йорку вперше виходить друком роман Маргарет Мітчел "Віднесені вітром";

1946 рік — проводять перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні;

1961 рік — у Торонто (Канада) відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1976 рік — Васи́ль Омеля́нович Романю́к — майбутній Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир — відмовляється від радянського громадянства;

1989 рік — у Києві утворюють Народний рух України;

1997 рік — Гонконг передають під управління Китайської Народної Республіки;

2013 рік — Хорватія приєднується до Європейського Союзу;

2014 рік — Верховна Рада України заснувує орден Героїв Небесної Сотні.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 липня

Які завтра іменини: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

Талісманом людини, народженої 1 липня є чароїт. Здавна вважався унікальним каменем. Чароїт допомагає зняти розумову напругу, посилити імунітет організма.

В цей день народилися:

1917 рік — український політичний і військовий діяч Олег Штуль-Жданович;

1962 рік — український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" Владислав Єрко;

1971 рік — тернопільський композитор Іван Небесний.

Який завтра день в Україні і світі

1 липня День слідства в Україні / Фото: Pexels

1 липня в Україні святкують День державного реєстратора. Професійне свято було запроваджене згідно з наказом Державного комітету України з регуляторної політики та підприємництва від 30 червня 2009 року № 111. Варто зазначити, що державні реєстратори відіграють дуже важливу роль у правовому регулюванні господарської діяльності.

Також 1 липня День слідства в Україні. Це професійне свято всіх працівників внутрішніх справ. Зазвичай це люди з аналітичним складом розуму, вмінням вести розслідування та розплутувати різноманітні справи, дедуктивними здібностями.

А ще 1 липня День архітектури України. Прийнято вважати, що на території України архітектурне мистецтво почало розвиватися за часів Київської Русі. Тоді міста були укріплені оборонними спорудами, в центрі поселення розміщували житла громадян та тереми князів. Використовували зазвичай дерево, а ось камінь брали рідко.

1 липня Всесвітній день боротьби проти бідності. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги світового суспільства до тих держав, які навіть в наш час потерпають від злиднів. За статистичними даними, поза межею бідності нині живуть понад 800 мл людей у всьому світі.

Також 1 липня святкують Міжнародний день анегдоту та жартів. Ця цікава дата характеризується великою кількістю смішних заходів. Варто пам'ятати, що жарти дарують позитивні емоції та піднімають настрій. Ініціатором створення такого свята є американський письменник та графік Уейн Рейнагель, який був відомий своїми фантастичними романами. Започаткували дату 1994 року.

А ще 1 липня Міжнародний день регі. Яскраве музичне свято найбільш популярне на Ямайці, а саме в місті Кінгстон. Дата присвячена тому, щоб познайомити весь світ з унікальним стилем музики — регі. Це напрямок сучасної музики, який виник наприкінці 1960-х років на Ямайці. Головні його особливості: невідшліфоване звучання, сильна залежність композиції від ритму.

1 липня святкують Міжнародний день кооперативів. Свято припадає на першу суботу липня, починаючи від 1995 року. Кооперативну модель управління вважають найбільш справедливою, тому що вона забезпечує суспільству всебічний розвиток.