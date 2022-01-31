Яке завтра, 1 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 1 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

1 лютого 2022 року – вівторок. Початок Китайського Нового року, який триває цілий тиждень. Цього дня 1922 року ЦК КП(б)У ухвалює рішення вивезти 8 млн пудів (понад 131 млн кг) хліба з голодуючої України до Росії, а 2004 року у Великобританії скасовують смертну кару.

До Нового року залишилось 333 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

1 лютого святкують Китайський Новий рік (Чунь Цзе). Це свято немає фіксованої дати, її вираховують за спеціальним місячним календарем. 2022 року святкування почнеться 1 лютого і продовжиться цілий тиждень. Символом Нового року стане водяний тигр.

Новий рік в Китаї ще називають “Нянь”, це слово в перекладі означає “рік”. Свято заснували ще близько 4000 років тому і основане на старовинних легендах. Згідно з одною з них, в давнину на цих землях жило чудовище Нянь (“новорічний звір”), яке напередодні нового року виходило з морських глибин і йшло до людських поселень. Там воно з’їдало запаси та вбивало місцевих жителів.

Одного дня в селище перед чудовищем зайшов старий чоловік. Він пообіцяв, що зможе знищити звіра. Всі будинки сказав пофарбувати в червоний колір, а всередині запалити вогонь. Так мешканці дізналися, що чудовище боїться вогню та червоного кольору. А ще йому не подобається галас. Тому люди голосно сміялися та веселилися. З тих часів, напередодні Нового року в Східній Азії існує цікава традиція. На вхідних дверях наклеюють червоні таблички з написами. А ще запалюють вогні та галасують.

1 лютого Всесвітній день хіджабу / Pexels

А ще 1 лютого Всесвітній день хіджабу. Свято доволі молоде, а його заснувала мусульманка Назме Кхан. Її родина переїхала до США та не відмовилася від своїх традицій. Батьки примушували Назме носити хіджаб. Дівчина кожного дня вислуховувала насмішки. А тому вирішила розповісти оточуючим про хіджаб. Згодом вона також запропонувала створити окреме свято, яке допомагає спростувати негативні стереотипи, які склалися у людей довкола цього традиційного атрибуту жіночого одягу у мусульман.

1 лютого починається Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин (World Interfaith Harmony Week). Цей захід має важливу мету – побудувати доброзичливі та толерантні відносини між людьми різних віросповідань та конфесій. Запровадили подію спеціальною Резолюцією ООН 2010 року. А її ініціаторами виступили принц Йорданії Газі бен Мухаммед та король Йорданії Абдалла II ібн Хусейн аль-Хашими.

1 лютого Міжнародний день десерту / Pexels

А ще 1 лютого святкують Міжнародний день десерту. Хоч ця подія і не офіційна, проте набуває популярності. Започаткував свято американська кондитерка і блогерка Енджі Дадлі 2008 року. Тоді она презентувала свій новий десерт, який назвав кейк-поп (це цукерка на паличці, яку можна назвати аналогом чупа-чупсу). Згодом з’явилося чимало варіантів кейк-попу. А також вона написала цілу книгу про цей десерт.

Яке завтра свято ще в світі:

Всесвітній день читання вголос;

День “На роботі голяка”;

День без політики;

День жувальної гумки.

Яке завтра, 1 лютого, церковне свято

1 лютого - день пам’яті преподобного Макарія Великого (Єгипетського) / commons.wikimedia.org

1 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Макарія Великого (Єгипетського). Народився близько 301 року в Єгипті. Помер 391 року.

Преподобний Макарій Великий був послідовником Антонія Великого. Мав дуже глибоку духовну мудрість, за що і отримав своє ім’я. Макарій був монахом, який вів надзвичайно аскетичне та смиренне життя. Він їв тільки один раз на тиждень, а спав і пив в кілька разів менше, ніж цього потребувало його тіло. За це Господь наділив Макарія чудесним даром: він міг воскрешати померлих та зцілювати найсерйозніші недуги.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 лютого

Які завтра іменини: Макарій, Арсеній, Антон, Марк, Мелетій, Петро, Микола, Федор, Сава, Катерина, Євфрасія.

Талісманом людей, народжених 1 лютого, є місячний камінь. Камінь був відомий ще в Стародавній Індії. Там люди вірили, що місячний камінь є застиглими сльозами богині. Вважали, що він допомагає пророкувати майбутнє, а тому його носили в своїх прикрасах чаклуни та окультисти.

В цей день народилися:

1842 рік – український живописець і педагог Володимир Орловський;

1879 рік – український військовий і політичний діяч Микола Капустянський;

1897 рік – український письменник, сотник Армії УНР Євген Маланюк;

1902 рік – видатний афро-американський поет Ленгстон Г’юз;

1902 рік – українська малярка, скульпторка, письменниця, поетка Оксана Лятуринська;

1904 рік – український філософ Михайло Омеляновський;

1930 рік – український живописець, графік, іконописець Микола Бідняк;

1940 рік – український хімік-аналітик Валерій Антонович;

1958 рік – українська політична діячка й управлінка Віра Ульянченко;

1965 рік – американський кіноактор, син Брюса Лі – Брендон Брюс Лі;

1965 рік – український артист балету, народний артист України Вадим Писарєв;

1965 рік – американська кіноакторка (телесеріал "Твін Пікс") Шерилін Фенн;

1968 рік – американська співачка Ліза Марія Преслі;

1971 рік – Майкл Голл, американський актор, відомий роллю Декстера в серіалі "Декстер", Майкл Голл;

1994 рік – англійський співак, колишній учасник гурту “One Direction” Гаррі Стайлс.

Що не можна робити в цей день

1 лютого забороняється погано думати про інших, лихословити.

Не сваріться і не ображайте ближніх.

1 лютого не варто зловживати алкоголем.

А ще намагайтесь не виходити з дому пізно ввечері.

Народні прикмети і традиції на 1 лютого

1 лютого сонячний день, весна рано прийде / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: заметіль вказує, що весь лютий буде холодний і сніжний;

1 лютого сильний мороз, літо буде спекотним;

вночі на небі багато зірок, значить і зима буде довго тривати;

1 лютого сонячний день, весна рано прийде.

В народі вірили, що в ніч з 31 січня на 1 лютого сняться віщі сни. А ще цього дня обов’язково молилися Іоанну Златоусту за здоров’я дітей.

Погода на завтра, 1 лютого

Завтра, 1 лютого, в Києві небо буде ясним, без опадів. У Львові похмура погода, вночі можливий сніг, який закінчиться до ранку. У Одесі хмарно, ввечері пройде дощ зі снігом. У Харкові вдень порадує ясна погода, але ненадовго. Вночі дрібний сніг.

Температура повітря у Києві -1 вдень та -5 вночі. У Львові -3 вночі і -1 вдень. В Одесі +4 вдень і -1 вночі. У Харкові -1 вдень та -3 вночі.

Пам’ятні дати 1 лютого

1 лютого 2021 року компанія IKEA відкриває свій перший магазин в Україні / Pexels

В цей день рік тому у Брюсселі чоловік з ножем нападає на пасажирів метро, а компанія IKEA відкриває свій перший магазин в Україні.

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 лютого:

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