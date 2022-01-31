Яке завтра, 1 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

1 лютого 2022 року – вівторок. Початок Китайського Нового року, який триває цілий тиждень. Цього дня 1922 року ЦК КП(б)У ухвалює рішення вивезти 8 млн пудів (понад 131 млн кг) хліба з голодуючої України до Росії, а 2004 року у Великобританії скасовують смертну кару.
До Нового року залишилось 333 дні.
Яке завтра свято в Україні і світі
1 лютого святкують Китайський Новий рік (Чунь Цзе). Це свято немає фіксованої дати, її вираховують за спеціальним місячним календарем. 2022 року святкування почнеться 1 лютого і продовжиться цілий тиждень. Символом Нового року стане водяний тигр.
Новий рік в Китаї ще називають “Нянь”, це слово в перекладі означає “рік”. Свято заснували ще близько 4000 років тому і основане на старовинних легендах. Згідно з одною з них, в давнину на цих землях жило чудовище Нянь (“новорічний звір”), яке напередодні нового року виходило з морських глибин і йшло до людських поселень. Там воно з’їдало запаси та вбивало місцевих жителів.
Одного дня в селище перед чудовищем зайшов старий чоловік. Він пообіцяв, що зможе знищити звіра. Всі будинки сказав пофарбувати в червоний колір, а всередині запалити вогонь. Так мешканці дізналися, що чудовище боїться вогню та червоного кольору. А ще йому не подобається галас. Тому люди голосно сміялися та веселилися. З тих часів, напередодні Нового року в Східній Азії існує цікава традиція. На вхідних дверях наклеюють червоні таблички з написами. А ще запалюють вогні та галасують.
А ще 1 лютого Всесвітній день хіджабу. Свято доволі молоде, а його заснувала мусульманка Назме Кхан. Її родина переїхала до США та не відмовилася від своїх традицій. Батьки примушували Назме носити хіджаб. Дівчина кожного дня вислуховувала насмішки. А тому вирішила розповісти оточуючим про хіджаб. Згодом вона також запропонувала створити окреме свято, яке допомагає спростувати негативні стереотипи, які склалися у людей довкола цього традиційного атрибуту жіночого одягу у мусульман.
1 лютого починається Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин (World Interfaith Harmony Week). Цей захід має важливу мету – побудувати доброзичливі та толерантні відносини між людьми різних віросповідань та конфесій. Запровадили подію спеціальною Резолюцією ООН 2010 року. А її ініціаторами виступили принц Йорданії Газі бен Мухаммед та король Йорданії Абдалла II ібн Хусейн аль-Хашими.
А ще 1 лютого святкують Міжнародний день десерту. Хоч ця подія і не офіційна, проте набуває популярності. Започаткував свято американська кондитерка і блогерка Енджі Дадлі 2008 року. Тоді она презентувала свій новий десерт, який назвав кейк-поп (це цукерка на паличці, яку можна назвати аналогом чупа-чупсу). Згодом з’явилося чимало варіантів кейк-попу. А також вона написала цілу книгу про цей десерт.
Яке завтра свято ще в світі:
- Всесвітній день читання вголос;
- День “На роботі голяка”;
- День без політики;
- День жувальної гумки.
Яке завтра, 1 лютого, церковне свято
1 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Макарія Великого (Єгипетського). Народився близько 301 року в Єгипті. Помер 391 року.
Преподобний Макарій Великий був послідовником Антонія Великого. Мав дуже глибоку духовну мудрість, за що і отримав своє ім’я. Макарій був монахом, який вів надзвичайно аскетичне та смиренне життя. Він їв тільки один раз на тиждень, а спав і пив в кілька разів менше, ніж цього потребувало його тіло. За це Господь наділив Макарія чудесним даром: він міг воскрешати померлих та зцілювати найсерйозніші недуги.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 лютого
Які завтра іменини: Макарій, Арсеній, Антон, Марк, Мелетій, Петро, Микола, Федор, Сава, Катерина, Євфрасія.
Талісманом людей, народжених 1 лютого, є місячний камінь. Камінь був відомий ще в Стародавній Індії. Там люди вірили, що місячний камінь є застиглими сльозами богині. Вважали, що він допомагає пророкувати майбутнє, а тому його носили в своїх прикрасах чаклуни та окультисти.
В цей день народилися:
- 1842 рік – український живописець і педагог Володимир Орловський;
- 1879 рік – український військовий і політичний діяч Микола Капустянський;
- 1897 рік – український письменник, сотник Армії УНР Євген Маланюк;
- 1902 рік – видатний афро-американський поет Ленгстон Г’юз;
- 1902 рік – українська малярка, скульпторка, письменниця, поетка Оксана Лятуринська;
- 1904 рік – український філософ Михайло Омеляновський;
- 1930 рік – український живописець, графік, іконописець Микола Бідняк;
- 1940 рік – український хімік-аналітик Валерій Антонович;
- 1958 рік – українська політична діячка й управлінка Віра Ульянченко;
- 1965 рік – американський кіноактор, син Брюса Лі – Брендон Брюс Лі;
- 1965 рік – український артист балету, народний артист України Вадим Писарєв;
- 1965 рік – американська кіноакторка (телесеріал "Твін Пікс") Шерилін Фенн;
- 1968 рік – американська співачка Ліза Марія Преслі;
- 1971 рік – Майкл Голл, американський актор, відомий роллю Декстера в серіалі "Декстер", Майкл Голл;
- 1994 рік – англійський співак, колишній учасник гурту “One Direction” Гаррі Стайлс.
Що не можна робити в цей день
- 1 лютого забороняється погано думати про інших, лихословити.
- Не сваріться і не ображайте ближніх.
- 1 лютого не варто зловживати алкоголем.
- А ще намагайтесь не виходити з дому пізно ввечері.
Народні прикмети і традиції на 1 лютого
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: заметіль вказує, що весь лютий буде холодний і сніжний;
- 1 лютого сильний мороз, літо буде спекотним;
- вночі на небі багато зірок, значить і зима буде довго тривати;
- 1 лютого сонячний день, весна рано прийде.
В народі вірили, що в ніч з 31 січня на 1 лютого сняться віщі сни. А ще цього дня обов’язково молилися Іоанну Златоусту за здоров’я дітей.
Погода на завтра, 1 лютого
Завтра, 1 лютого, в Києві небо буде ясним, без опадів. У Львові похмура погода, вночі можливий сніг, який закінчиться до ранку. У Одесі хмарно, ввечері пройде дощ зі снігом. У Харкові вдень порадує ясна погода, але ненадовго. Вночі дрібний сніг.
Температура повітря у Києві -1 вдень та -5 вночі. У Львові -3 вночі і -1 вдень. В Одесі +4 вдень і -1 вночі. У Харкові -1 вдень та -3 вночі.
Пам’ятні дати 1 лютого
В цей день рік тому у Брюсселі чоловік з ножем нападає на пасажирів метро, а компанія IKEA відкриває свій перший магазин в Україні.
Календар важливих подій в Україні та світі за 1 лютого:
- 1411 рік – укладають Торунського мирного договору, який завершує Велику війну;
- 1587 рік – англійська королева Єлизавета I підписала смертний вирок Марії Стюарт;
- 1673 рік – німецький учений Ґотфрід Лейбніц демонструє сконструйовану ним сумувальну “арифметичну машину”;
- 1709 рік – команда британського корабля виявляє на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка (саме він стає прототипом Робінзона Крузо);
- 1732 рік – підписана Рештська угода Росії з Персією;
- 1884 рік – виходить у світ перше видання Oxford English Dictionary (Оксфордського словника англійської мови);
- 1893 рік – Томас Едісон створює у Нью-Джерсі першу у світі кіностудію під назвою "Чорна Марія";
- 1893 рік – в Турині відбувається прем'єра опери Джакомо Пуччіні "Манон Леско";
- 1896 рік – в Турині відбувається прем'єра опери Джакомо Пуччіні "Богема";
- 1922 рік – політбюро ЦК КП(б)У ухвалює рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з голодуючої України до Росії;
- 1930 рік – газета "Таймс" друкує перший у світі кросворд;
- 1930 рік – ухвала ЦВК і СНК СРСР “Про заходи щодо зміцнення соціалістичного перевлаштування сільського господарства в районах суцільної колективізації і по боротьбі з куркульством”, яка поклала початок масової колективізації;
- 1946 рік – Трюгве Лі стає першим генеральним секретарем ООН;
- 1946 рік – Угорщина проголошена республікою;
- 1951 рік – відбулося третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді (це був перший ядерний вибух, який показали по телебаченню);
- 1953 рік – хвилі Північного моря розмивають 50 основних дамб Голландії, внаслідок цього гине 1835 людей, а 43 тисячі споруд частково або повністю зруйновані;
- 1954 рік – відбувається прем'єра першої телевізійної "мильної опери" (вона називалася "Secret Storm");
- 1958 рік – США успішно проводить запуск орбітального сателіта "Експлорер";
- 1958 рік – Єгипет і Сирія утворюють Об'єднану Арабську Республіку;
- 1967 рік – в Детройті (США) виходить перше число українського часопису "Детройтські новини";
- 1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Румунією;
- 1994 рік – набуває чинності Шенгенська угода, яку підписали країни ЄС (вона передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу);
- 2003 рік – при заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухає американський шатл "Колумбія" (внаслідок цього гинуть всі 7 членів екіпажа);
- 2004 рік – Великій Британії скасовують смерту кару.