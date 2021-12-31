Яке завтра, 1 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 1 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

1 січня 2022 року – субота. Новий рік. В народі 1 січня називають Ілля Муромський, Воніфатій. Цього дня 1919 року Директорією УНР на чолі з Симоном Петлюрою була проголошена автокефалія православної церкви в Українській Народній Республіці, а саме 45 року до нашої ери набуває чинності новий календар, за яким рік починається не выд 1 березня, а выд 1 січня. Ввів календар Юлій Цезар.

Перший день року.

Яке завтра свято в Україні і світі

1 січня святкується Новий рік. Красиве свято, яке кожен ыз нас любить з дитинства. Мабуть немає більше такої події, яка б одночасно святкувалася в різних куточках світу. Особливу атмосферу додають новорічні привітання та подарунки, які допомагають повірити в дива.

Сьогодні нам всім здається звичним, що новий рік починається саме 1 січня. Але так було не завжди. Святкувати Новий рік почали ще в період Месопотамської цивілізації, але свято тоді припадало на весну. Святкування вылбувалися 12 днів. Цей час вважався періодом відродження, перемоги добра над злом. Навіть закони тимчасово не діяли, тому навіть вавилонські царі на цей 12-денний період виїжджали за межі міста, щоб не заважати своєму народу веселитися.

1 січня святкується Новий рік / Pexels

Цікавий факт: у різних країнах Новий рік святкують по-різному. Наприклад, в Україні святкувати початок року саме 1 січня почали 1700 року. Традицію запозичили в Голландії і інших країнах Західної Європи. Раніше наші пращури починали новий рік з 1 вересня. Святкування Нового року в Україні мало глибоко релігійне та звичаєве підґрунтя.

В Англії будинки традиційно прикрашають ялинками та гілочками омели. Там вважають, що ця рослина є захисницею сімейного затишку і приносить в оселю щастя. Опівночі господар повинен відчинити задні двері будинку, щоб випустити старий рік, а вхідні двері, щоб впустити новий. Також саме в Англії започаткували традицію дарувати одне одному на Новий рік привітальні листівки.

Листівка з Новим роком

А ось в Ірландії відчиняють всі двері будинку зовсім з іншої причини: тут кожен перехожий може зайти і сісти за стіл разом з господарями. Його обов’язково садять на почесне місце.

Австрійці вважають: щоб у новому році бути щасливими, потрібно з’їсти в новорічну ніч шматочок свинячого рила. Ця традиція означає “взяти участь у свинячому щасті”.

В Болгарії Новий рік зустрічають вдома в колі сім’ї. Маленькі діти обов’язково співають колядки, щоб потім отримати подарунки. Головним символом свята тут вважається гілка дерену (кизилу). 1 січня нею легенько вдаряють по руках, вітаючи так із Новим роком.

На Новий рік, 1 січня, в Японії двері будинків прикрашають вінками з соснових гілок / Pexels

Для японців Новий рік – одне із найважливіших свят, а тому його святкують кілька днів. Вхідні двері в Японії прийнято прикрашати вінками з бамбукових та соснових гілок, щоб відганяли злих духів.

В Бразилії для святкування Нового року обов’язково одягають національне вбрання. Так вони просять богиню моря Ємаджі подарувати миру їхній землі. Також богині приносять дари – дзеркала, квіти і різні прикраси.

На Панамі люди намагаються святкувати галасуючи. Так вони задобрюють новий рік. Не тільки кричать і голосно сміються, а також дзвонять в дзвони, сигналять і гудуть сирени.

15 цікавих фактів про Новий рік:

Перші задокументовані свідчення про використання ялинки як новорічного декору будинку стосуються початку XVII століття. Її вперше почали вбирати в Ельзасі. 1895 року в Білому домі (США) для прикрашання новорічної ялинки вперше використали гірлянди з лампочками. Спочатку святкування Нового року відбувалося 1 березня, адже тоді починалися польові роботи. Але 46 року нашої ери Юлій Цезар вирішив змінити цю традицію. До 755 року в Франції рік починався 25 грудня, потім його перенесли на 1 березня, і лише 1564 року Карл XI призначив початок року 1 січня. В Англії також Новий рік святкували 25 грудня, а перенесли дату святкування на 1 січня 1752 року. В ескімосів немає точної дати початку нового року, вони просто святкують його з приходом першого снігу. Жителі Куби вважають, що саме новий рік – це шлях до чогось прекрасного. А щоб очистити цей шлях, опівночі вони виливають з вікон своїх будинків воду з різного посуду. Мусульмани святкують Новий рік 21 березня, коли настає день весняного рівнодення. Це свято носить назву “Навруз”. В Італії перший день року святкують дуже незвичайно. 1 січня тут прийнято звільняти помешкання від усякого мотлоху. Тому італійці викидають різні речі просто з вікон будинків. Вважається, що на їхнє місце прийдуть нові і кращі. Також 1 січня приносять з джерела чисту воду, яка є символом нового і щасливого життя. А ось подарунки на Новий рік італійці не дарують. Їхній Дід Мороз (Баббо Натале) приходить до дітлахів та дорослих 24 грудня. В Греції на Новий рік, 1 січня, подарунки приносить святий Василь / Pexels В Греції Новий рік святкується разом із Днем святого Василя. Саме він приносить подарунки. Греки обов’язково ходять до церкви і дотримуються деяких звичаїв. Наприклад, в церкві господар повинен освятити гранат, який розбивається на порозі будинку. Чим більше зерен впаде на землю, тим щасливішим буде новий рік. В Непалі Новий рік святкують в ніч проти 18 квітня. А в Ефіопії це свято святкується 11 вересня. В Тибеті в переддень Нового року печуть пиріжки, які роздають перехожим. Тут вірять, що щастя в новому році залежить від кількості розданих смаколиків. В Таїланді 1 січня святкують Новий рік, але роблять це неофіційно. А ось офіційне свято припадає на квітень і супроводжується водяними битвами. Першу новорічну листівку надрукували 1843 року в Лондоні.

Яке завтра свято ще в світі:

День всесвітніх молитов за мир;

День суспільного надбання;

День Іллі Муромця (богатиря, який за легендами був рятівником Києва та всієї Русі від набігів ворогів);

Всесвітній день миру;

Міжнародний день похмілля;

День випускання хлопавок на свободу;

День єдиної європейської валюти.

Яке завтра, 1 січня, церковне свято

1 січня - день пам’яті преподобного Іллі Муромця / commons.wikimedia.org

1 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Іллі Муромця. Його прізвище було Чобіток, і жив він у XII столітті. Був ченцем Києво-Печерської лаври. Помер близько 1180 року.

Про життя преподобного Іллі збереглося дуже мало відомостей. Відомо, що народився він в простій селянський родині. В юності та дитинстві мав параліч, яким був чудом зцілений. До постригу був воїном, який прославився чималою силою та своїми подвигами.

Цікаво, що Ілля Муромець є героєм не лише українських билин. Про його життя та воєнні заслуги можна дізнатися з німецьких епічних поем XIII століття, які були засновані на більш ранніх переказах.

Преподобного Ілля Муромця офіційно канонізували 1643 року. Його мощі спочивають нині в Ближніх печерах.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 січня

Які завтра іменини: Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.

Талісманом людей, народжених 1 січня, є соколине око. В природі зустрічаються камені зеленого та салатового відтінків, рідше бувають рожеві. Якщо дивитися на соколине око, виглядає так, ніби в центрі знаходиться голка. Його не відносять до дорогоцінних каменів, але він зустрічається досить рідко. Вважається, що соколине око чудово підходить амбітним людям, які чітко знають, чого хочуть в житті.

1 січня народився український політичний діяч, голова проводу ОУН, Степан Бандера / commons.wikimedia.org

Цього року народилися:

1449 рік – правитель Флоренції в епоху Відродження Лоренцо Медічі;

1618 рік – іспанський художник доби бароко Бартоломе Естебан Мурільйо;

1701 рік – український мандрівник, вчений-орієнталіст, письменник Василь Григорович-Барський;

1752 рік – американська швачка, яка 1776 року пошила перший американський прапор, Бетсі Росс;

1826 рік – український письменник і громадський діяч Василь Ковальський;

1842 рік – український (кубанський) письменник, поет Василь Мова;

1848 рік – Київський і Галицький православний митрополит, священномученик Володимир;

1856 рік – український співак-баритон Модест Вітошинський;

1857 рік – Ерастов Степан, український письменник Степан Ерастов;

1866 рік – український письменник, філолог Петро Залозний;

1867 рік – український художник Василь Цимбаліста;

1885 рік – українська художниця Людмила Бурлюк-Кузнецова;

1896 рік – український живописець і графік Василь Перебийніс;

1909 рік – український політичний діяч, голова проводу ОУН Степан Бандера;

1912 рік – український графік Василь Хоменко;

1916 рік – український живописець Степан Хвиля;

1919 рік – американський письменник Джером Девід Селінджер;

1936 рік – український художник декоративно-прикладного мистецтва Микола Капелюх;

1937 рік – український вчений Василь Лизанчук;

1946 рік – український співак Валерій Маренич;

1947 рік – український поет, перекладач Микола Мирошниченко;

1951 рік – українська художниця Олена Михайленко;

1951 рік – український прозаїк, поет, гуморист Антон Щегельський;

1969 рік – український підприємець і управлінець, політичний діяч, медіамагнат Валерій Хорошковський.

Що не можна робити цього дня

1 січня забороняється важко працювати, в перший день року краще відпочити, інакше весь рік важким буде.

Не виносьте з будинку сміття, щоб не накликати нещастя.

Торговцеві радили поступитися 1 січня першому покупцеві, щоб торгівля весь рік була успішною.

Не зустрічайте перший день нового року в старому одязі, інакше рік буде нещасливим.

Народні прикмети і традиції 1 січня

1 січня зоряна ніч, значить буде гарний урожай ягід / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо зранку тепла погода, то буде хороший урожай жита;

1 січня зоряна ніч, значить буде гарний урожай ягід;

якщо на деревах є іній, рік буде вдалим для сільськогосподарських робіт;

якщо вночі 1 січня на небі є місяць, буде хороший урожай на бобові;

якщо йде сніг, цього року добре вродить пшениця;

1 січня сильний вітер, осінню буде багато горіхів.

1 січня наші предки, особливо дівчата, намагалися одягнутися якомога ошатніше. Якщо було багато обновок, то переодягалися кілька разів на день. В новорічну ніч та 1 січня намагалися зробити багатий святковий стіл, щоб весь наступний рік був вдалим.

Прогноз погоди на завтра, січня

Завтра, 1 січня, в Києві хмарна погода. В п1ерший день нового року до середини дня йтиме дощ. В Львові весь день хмарна погода. Дрібний дощ йтиме з ранку до вечора. У Харкові дощ почнеться в другій половині дня. В Одесі нічний дощ закінчиться лише до середини дня.

Температура в Києві 1 січня +5 вдень та +3 вночі. У Львові +4-+7. В Харкові вночі -1, а вдень +2. В Одесі +8 вдень та +3 вночі.

Пам’ятні дати 1 січня

1 січня 2021 року Великобританія офіційно виходить зі складу Євросоюзу / Associated Press

Цього дня рік в Індії схвалюють вакцину AstraZeneca для лікування коронавірусу, а Великобританія офіційно виходить зі складу Євросоюзу.

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 січня: