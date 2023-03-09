Яке завтра, 10 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

10 березня 2023 – п’ятниця. 380-й день війни в Україні.

Яке завтра, 10 березня, церковне свято

10 березня в церковному календарі — день пам’яті священнослужителя Тарасія, єпископа Константинопольського. Народився він в сім'ї патриціїв Єнкратії та Георгія. Виховувався в Константинополі, де отримав непогану освіту. Після цього почав працювати радником і писарем при дворі імператора Костянтина VII Багрянородного.

В ті часи у Церкві поширювалася єресь іконоборства. Через слабкість характеру тодішній патріарх Константинопольський — святитель Павло — не міг протистояти цьому явищу. Тому він віддалився до монастиря, де прийняв схиму. Коли прийшла до нього імператриця з сином, то він сказав, що гідним наступником може бути лише Тарасій, який тоді був мирянином.

784 року Тарасія звели на престол і 22 роки він мудро управляв Церквою, вів суворе аскетичне життя. Все майно своє єпископ витрачав на богоугодні справи, годував бідних, допомагав немічним. Безстрашно викрив Тарасія імператора Костянтина, який обмовив свою дружину Марію і ув'язнив її в монастирі. Відмовився він розірвати шлюб імператора, тому впав у немилість. Але невдовзі мати Костянтина, цариця Ірина, сама позбавила сина престолу.

Помер Тарасій 806 року і був похований у монастирі на Босфорі, який сам же і збудував. Біля його гробу сталося чимало див.

Що не можна робити цього дня

Не рекомендовано засинати до заходу сонця.

Не ледарюйте, дуже важливо сьогодні зробити всі заплановані справи.

Не дивіться з вулиці в будинок через вікно, бо може "зловити" лихоманка.

Все ще триває Великий піст, тому не дозволяється вживати м'ясні, молочні продукти, рибу і яйця.

Народні прикмети і традиції на 10 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на дереві почав вити гніздо грач — чекайте на потепління;

10 березня йде сніг — сім днів перед Великоднем буде погана погода;

сильно розкричався ворон — влітку будуть сильні і рясні дощі.

10 березня сильно розкричався ворон — влітку будуть сильні і рясні дощі / Фото: pixabay.com

В народі 10 березня називають "Тарасом Безсонним", тому що не дозволяється рано лягати спати. Вважається, що цього дня до заходу сонця людина найбільш вразлива для нечисті. Також було прийнято давати милостиню і допомагати бідним. А ще існувала думка, якщо почати цього дня лікування, то воно призведе до позитивного результату.

Погода на 10 березня

Завтра, 10 березня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові вдень трішки прояснеться, але ненадовго, опадів не очікується. У Харкові похмуро, вранці дрібний дощ, який закінчиться до полудня. В Одесі недовго небо буде ясним, а потім затягнеться хмарами, без опадів.

Температура повітря в Києві +6 вдень та +1 вночі. У Львові +13 вдень та +4 вночі. У Харкові +9 вдень та +5 вночі. В Одесі +13 вдень та +9 вночі.

Пам’ятні дати 10 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 березня:

1098 рік — Балдуїн I приймає титул графа Едеси, заснувавши першу державу хрестоносців;

1535 рік — кораблі Томаса де Берланґи відхиляються зі шляху від Панами до Перу, в результаті чого були відкриті Галапагоські острови;

1801 рік — в Англії, Шотландії та Уельсі проводять перший перепис населення;

1813 рік — пруський король Фрідріх-Вільгельм III засновує нагороду "Залізний Хрест" на відзначення заслуг у визволенні країни від наполеонівської окупації;

1830 рік — початок боротьби горян Дагестану й Чечні за незалежність;

1862 рік — у США входять в обіг перші паперові гроші;

1865 рік — пісня "Ще не вмерла Україна" вперше публічно звучить в Перемишлі, на концерті пам'яті Тараса Шевченка;

1876 рік — Александер Ґрехем Белл робить перший успішний телефонний дзвінок;

1878 рік — у женевській друкарні М. Драгоманова Ф. Вовком і А. Ляхоцьким випущене кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Шевченка;

1893 рік — Берег Слонової Кістки стає французькою колонією;

1906 рік — у Британії відкривають лінію Бакерлоо (Bakerloo) Лондонського метрополітену;

1910 рік — у Китаї забороняють рабство;

1910 рік — перші нічні польоти здійснює француз Еміль Обрен на моноплані "Блеріо";

1943 рік — німецький фельдмаршал Ервін фон Роммель прибуває у бункер під Вінницею для спроби умовити Гітлера евакуювати німецькі війська з Північної Африки;

1945 рік — відбувається бомбардування Токіо, найкривавіший авіаналіт в історії воєн;

1959 рік — початок Тибетського повстання місцевих мешканців проти китайської влади;

1976 рік — полька Крістіна Хойновська розпочинає перше жіноче навколосвітнє одиночне плавання;

1990 рік — з'явилася перша в Києві парафія УАПЦ;

1992 рік — Україну приймають до Північноатлантичної Ради співробітництва, починає своє існування оркестр Почесної варти Президентського полку України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 березня

Які завтра іменини: Антон, Тарас, Федір, Євген, Маркел, Мар'ян, Регіна.

Талісманом людини, народженої 10 березня, є аметист. Це кварцевий мінерал насиченого фіолетово-рожевого кольору. Здавна аметист вважали "подарунком богів". Головною властивістю каменю вважається захист від алкоголізму. А ще він допомагає добитися успіху в бізнесі та коханні.

Цього дня народилися:

1787 рік — шляхетний розбійник та український національний герой, керівник повстанського руху на Поділлі у 1813–1835 рр. проти національного і соціального гніту Устим Кармелюк;

1930 рік — український вчений у галузі економічної кібернетики Михалевич Володимир Сергійович;

1938 рік — Герой України, український генетик-селекціонер, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України Моргун Володимир Васильович;

1953 рік — український музикант, співак, композитор, поет, автор пісні "Україна", що перетворилась на своєрідний неофіційний гімн України, Тарас Петриненко;

1989 рік — українська шашкістка, чемпіонка світу Мотричко Вікторія Леонтіївна.

Який завтра день в Україні і світі

10 березня в Україні святкують День Державного гімну України / Фото: pixabay.com

10 березня в Україні святкують День Державного гімну України. Свято офіційно затвердив Кабінет міністрів України 2017 року. "Ще не вмерла Україна" — твір композитора Михайла Вербицького та поета Павла Чубинського, який став державним символом нашої країни, вперше було виконано саме 10 березня 1865 року на концерті до дня пам'яті Тараса Шевченка в Пшемислі (Польща).

Текст майбутнього гімну був написаний 1862 року. Верховна Рада України затвердила цю композицію як Державний гімн 15 січня 1992 року. Він звучить на офіційних урядових заходах, церемоніях, спортивних змаганнях, інших публічних зборах. Під час повномасштабної війни Росії проти України, діти, ховаючись у бомбосховищах, часто співали гімн, а захисники і захисниці виконують його на передовій.

День Державного гімну України — нагадування про важливість єдності і національної ідентичності, традицій та унікальної культури нашого народу.

Також 10 березня — День пам'яті Тараса Шевченка. Він був геніальним поетом, письменником і художником. Народився в селі Моринці в кріпатській родині 9 березня 1814 року. Коли поет Василь Жуковський та художник Карл Брюллов побачили унікальний талант Тараса Шевченка, то викупили його у пана, щоб він отримав омріяну свободу. Сталося це 1838 року. Помер видатний український діяч 10 березня 1861 року.

А ще 10 березня у світі святкують Міжнародний день волинки і волинкаря. Свято було створене 2012 року, а ідея його створення належить очільнику Товариства волинкарів Енді Летчеру. Цього дня будь-хто і будь-де може вийти на вулицю та зіграти на волинці. Головна мета свята — поінформувати про самобутній національний музичний інструмент. Від 1986 року Товариство волинкарів ставить собі за мету залучити нових музикантів до гри на цьому інструменті, щоб не втратити його історію.

Попри те, що більш популярною вважається шотландська волинка, але цей інструмент з'явився в багатьох культурах світу і має різні варіації. Вважається, що перша волинка виникла у шумерів приблизно 5000 років тому. Найперші письмові згадки про цей музичний інструмент з'являлися від 400 року до нашої ери. Наприклад, давньогрецький поет Аристофан згадував волинку в своїх творах.

Вважається, що волинка подорожувала на захід Європи разом з міграцією народів та окремих культур. На більшій частині Європи вона стала відомою приблизно в IX столітті.

Перший інструмент був виготовлений з подвійної труби, яку склали з двох тростин очерету. Одна відповідала за баси, а інша — грала мелодію. Мішки зазвичай виготовляли з цілої шкури вівці чи козла. Більш досконалими вважалися ті інструменти, які були створенні з різних шкур, що були зшиті між собою. Такі інструменти можна було зустріти на Аравійському півострові, в Східній Європі та Північній Африці. Про волинку також згадував Шекспір у своїй п'єсі "Венеціанський купець".

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