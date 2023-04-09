Яке завтра, 10 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

10 квітня 2023 року — понеділок. 411-й день війни в Україні.

Яке завтра, 10 квітня, церковне свято

10 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Іларіона Нового. Був він ігуменом Пелікітським. З юних років вирішив присвятити себе служінню Богові, багато років жив затворником. Вважають, що Іларіон мав дар зцілення, а якось під час сильної засухи викликав довгоочікуваний дощ.

Дожив Іларіон до поважного віку, але в старості його вбив полководець Лаханодракон, який переслідував християн.

Що не можна робити в цей день

Не обдурюйте інших людей.

Не сваріться і не лихословте.

Народні прикмети і традиції на 10 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: йде дощ, значить рік буде врожайним;

якщо почути глухий і тривалий грім — будуть затяжні дощі;

вранці іній і туман — добре вродять фрукти, овочі і злаки;

сороки сидять на верхівках дерев до швидкого потепління;

низько літають і кричать чайки — літо буде посушливим.

10 квітня сороки сидять на верхівках дерев до швидкого потепління / Фото: Pexels

Цього дня можна було сміливо вирушати у подорожі. А ще рекомендували завершити всі справи, які були розпочаті раніше. В народі 10 квітня називали Виверни голоблі. А все тому, що до цього часу погода вже теплішала, сніг танув, тому селяни прибирали сани і звільняли їх від голоблі (елемент кінної упряжі, пара прямих чи злегка вигнутих жердин, які розташовуються по боках коня).

Погода на 10 квітня

Завтра, 10 квітня, в Києві хмарно весь день, в другій половині для дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Львові ясним буде лише ранок, ніч та ранок без опадів, а вдень дрібний дощ. У Харкові похмура погода, вдень дрібний дощ, який ближче до вечора повинен скінчитися. В Одесі хмар не буде тільки вночі, потім похмура погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +13 вдень та +7 вночі. У Львові +11 вдень та +3 вночі. У Харкові +16 вдень та +8 вночі. В Одесі +13 вдень та +8 вночі.

Пам’ятні дати 10 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 квітня:

1525 рік — Прусський омаж: початок існування світського Герцогства Пруссія, васального до Польщі;

1633 рік — банани, раніше не бачені в Англії, починають продаватися в лондонському магазині;

1710 рік — Статут королеви Анни (акт парламенту Великої Британії) стає першим в історії документом, що надав державну охорону авторському праву;

1814 рік — німецький перекладач творів Данте і юрист Карл Вітте одержує ступінь доктора філософії у віці 13 років;

1815 рік — катастрофічне виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Голландській Ост-Індії викликає ефект вулканічної зими в північній півкулі та призводить до "року без літа";

1833 рік — вперше розпочинають виробництво сірників;

1841 рік — в Канаді засновують місто Галіфакс;

1849 рік — американець Волтер Хант отримує патент на безпечну шпильку;

1861 рік — засновують Массачусетський технологічний інститут;

1906 рік — виходить у світ другий збірник розповідей американського письменника О. Генрі "Чотири мільйони";

1912 рік — лайнер "Титанік" відправляється у свій перший і останній рейс з порту Саутгемптон до Нью-Йорка;

1917 рік — на нараді робітників і промисловців Донбасу схвалюють рішення ввести 8-годинний робочий день;

1925 рік — уперше публікують роман Скотта Фіцжеральда "Великий Гетсбі";

1938 рік — в окупованій Австрії під контролем нацистів відбувається плебісцит, на якому 99,7 % голосує за аншлюс із Третім Рейхом;

1947 рік — створюють товариство Мон-Пелерін — міжнародну неоліберальну організацію, що складається з економістів, філософів, істориків, інтелектуалів та керівників підприємств;

1954 рік — у Дніпрі (колишній Дніпропетровськ) створюють Особливе конструкторське бюро (нині Конструкторське бюро "Південне");

1970 рік — Пол Маккартні заявляє про вихід із групи "Бітлз", що означало її розпад;

1972 рік — підписують Конвенцію про заборону біологічної зброї;

1985 рік — на екрани Франції виходить фільм Люка Бессона "Підземка" з Ізабель Аджані й Кристофером Ламбертом у головних ролях;

1990 рік — Том Вейтс виграє справу в чипсів, компанія Doritos Chips використала у своїй рекламі голос, схожий на специфічний голос співака;

1992 рік — в Запоріжжі відкривають перший фестиваль мистецтв "Козацькому роду нема переводу";

1993 рік — перший й однойменний альбом гурту Suede дебютує на вершині британського чарта;

1998 рік — Страсноп'ятничною угодою між урядами Ірландії та Британії загалом припиняється насильство, пов'язане з конфліктом у Північній Ірландії;

2010 рік — авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський;

2019 рік — вперше в історії вчені роблять фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 квітня

Які завтра іменини: Степан, Іларіон, Ілля, Сава, Марія.

Талісманом людини, народженої 10 квітня є аметист. Камінь, який був відомий людству ще з давніх-давен, про що свідчать численні знахідки археологів. Серед тибетських ченців аметист вважався каменем Будди. А ще здавна вірили, що він є символом вічного кохання. Серед лікувальних властивостей аметиста слід виділити: допомога в нормалізації ендокринної системи, позбавляння від негативних думок.

В цей день народилися:

1847 рік — американський журналіст, видавець, засновник журналістської Пулітцерівської премії Джозеф Пулітцер;

1898 рік — український громадський та церковний діяч, Патріарх Київський Мстислав (Скрипник);

1973 рік — бразильський футболіст Роберто Карлос.

Який завтра день в Україні і світі

10 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день братів і сестер / Фото: Pexels

10 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день братів і сестер. Засновницею свята стала Клаудія Еварт, для якої її брат Алан та сестра Лізетт були найближчими людьми в світі. Клаудія була наймолодшою дитиною в сім'ї, тому її старша сестра проводила багато часу з нею: вчила плавати, куховарити, робити зачіски тощо. Брат був скаутом, тому також часто залучав молодших сестер до походів, навчав виживанню в природних умовах.

На жаль, Алан і Лізетт загинули від нещасних випадків в молодому віці. Однак теплі спогади про них завжди викликали у Клаудії теплі відчуття, тому вона вирішила започаткувати добру традицію — дарувати щастя своїм братам і сестрам в особливий день року. Дату жінка обрала не випадково, адже саме 10 квітня народилася її старша сестра Лізетт. З роками свято стало популярним не лише в США, але й в інших країнах світу і набуло статус міжнародного.

Також 10 квітня День банана. Смачне і нестандартне свято, дата якого була обрана на честь початку продажу бананів в Лондоні. Відбулося це 1863 року. Банан — солодкий і м'який фрукт, який сильно відрізняється за смаком від інших. Він не лише смачний, але й дуже корисний, тому його активно використовують в своєму раціоні спортсмени і ті, хто слідкує за здоров'ям.

А ще 10 квітня Всесвітній день гомеопатії (World Homeopathy Day). Гомеопатичні препарати були розроблені лікарем з Німеччини Самюелем Ганеманом 1796 року. Гомеопатією називають альтернативну медицину, сутність якої полягає у лікуванні захворювань тими методами, які ці захворювання у людини викликають. В Нідерландах розташована Міжнародна медична гомеопатична ліга, яку було створено 1925 року. Наразі до неї належить близько 70 країн. Традиційна медицина прирівнює гомеопатію до плацебо.

10 квітня святкують День народження англійської шпильки. Саме цього дня 1849 року інженер Волтер Хант з США вигадав шпильку, в якої вістря прикривається спеціальною кришкою. Завдяки такій конструкції людина захищена від раптового уколу. Чому ж шпильку називають англійською, а не американською? Річ у тім, що відразу після Ханта англієць Чарль Роулі також вигадав і отримав патент на аналогічну шпильку. І вона швидше розповсюдилася світом.

Також 10 квітня День гольфіста. Важливе спортивне свято. Грати в гольф — це за допомогою влучного удару заганяти м'ячик в спеціальну ямку (лунку). В гольфі є дистанція, яку потрібно пройти за мінімум ударів. Для гри обладнують поля з 18 або 9 лунками. А великі турніри можуть продовжуватися чотири дні. Цікаво, що гольф був вигаданий шотландськими пастухами в XIV столітті. А перші змагання провели аж в XV столітті.