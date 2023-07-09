Яке завтра, 10 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 липня, День племінників та племінниць. Віряни вшановують пам'ять преподобного Самсона. До Нового року залишилося 174 дні.

10 липня 2023 року — понеділок. 502-й день війни в Україні.

Яке завтра, 10 липня, церковне свято

10 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Самсона. Він народився у доволі багатій та знатній римській родині, з юності вивчав лікарську справу. Рано збагнув, що покликання до медицини він отримав для того, щоб допомагати нужденним. Тому до будинку Самсона часто приходили бідняки, які не могли заплатити за лікування.

Після смерті батьків Самсон отримав чималий спадок, який відразу роздав, а сам переїхав до іншого міста, купив там невеликий будинок і в ньому безкоштовно приймав пацієнтів.

Що не можна робити в цей день

Не дозволяється важко працювати, виходити на город.

Не варто довго дивитися у дзеркало, тому що можна втратити красу.

Заборонено заздрити, лаятися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 10 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: хмарне небо — погода буде поганою;

дощить 10 липня, значить аж до Бабиного літа восени будуть йти дощі;

сіно має зелений відтінок до гарного врожаю гречки;

якщо сіно темного кольору — добре вродять зернові;

бджоли злі та кусючі до засухи.

10 липня бджоли злі та кусючі до засухи / Фото: Pexels

В народі 10 липня називали Самсонів день. Саме в цей період відбувається сінокіс. Раніше селяни намагалися зібрати все сіно до цього дня, тому що на Самсона часто йшли дощі. А ще було прийнято запрошувати до своєї домівки мандрівників, давати їм нічліг, частувати. Багаті виходили на вулицю, щоб дати милостиню бідним.

Погода на 10 липня

Завтра, 10 липня, в Києві вдень з'являться хмари, які до вечора розсіються, також вдень можливий дрібний дощ. У Львові ясно, без опадів. У Харкові хмарно з самого ранку, весь день йтиме дрібний дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +18 вночі. У Львові +26 вдень та +15 вночі. У Харкові +25 вдень та +20 вночі. В Одесі +29 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 10 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 липня:

1547 рік — у Королівстві Франція відбувається остання офіційно дозволена королем дуель;

1609 рік — німецькі католицькі князі створюють Католицьку лігу для боротьби з Реформацією;

1651 рік — під Берестечком закінчується битва між армією Речі Посполитої і союзним козацько-татарським військом;

1878 рік — в Англії футбольний арбітр вперше використовує на полі свисток (до цього судді кричали);

1943 рік — війська Великої Британії та США висаджуються на острові Сицилія;

1949 рік — внаслідок землетрусу гине таджицьке місто Хаїт населенням понад 20 000 осіб, а також декілька кишлаків біля нього;

1985 рік — французькі спецслужби затоплюють корабель Rainbow Warrior, що належав організації "Грінпіс";

1991 рік — вночі цього дня невідомі підіривають два пам'ятники — Степанові Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська обл.);

1994 рік — Леонід Кучма стає Президентом України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 липня

Які завтра іменини: Георгій, Юрій, Єгор, Іван, Самсон, Мартин, Іванна, Жанна.

Талісманом людини, народженої 10 липня є хризоліт. Здавна цей камінь використовували в нетрадиційній медицині. Вважалося, що хризоліт потрібно прикладати до хворого місця на півгодини, щоб отримати полегшення.

В цей день народилися:

1947 рік — український письменник Андрій Дмитрук;

1955 рік — український футболіст, тренер Леонід Буряк;

1980 рік — українська художниця Анна Діденко.

Який завтра день в Україні і світі

10 липня святкують День народження футбольного свистка / Фото: Pexels

10 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день містян. Неофіційне свято, яке щороку припадає на другий понеділок липня. Головною його метою є привернення уваги до проблем та бажань містян.

Також 10 липня День племінників та племінниць. Подія була започаткована користувачем Facebook 2010 року, щоб привернути увагу тіток і дядьків до племінників чи племінниць, залучити їх до проведення часу разом. Ви можете скористатися можливістю та поспілкуватися з рідними людьми, зателефонувати їм чи влаштувати спільну прогулянку.

А ще 10 липня святкують День народження футбольного свистка. Саме цього дня 1878 року під час футбольного матчу у Великій Британії було вперше використано свисток. До цього судді зазвичай кричали, але це було не дуже ефективно. Існує версія, що використав свисток суддя-поліціянт, який під час особливо важливого моменту вирішив скористатися службовим аксесуаром. Виявилося, що це дуже зручний метод впливу на футболістів.

10 липня День пікніку з плюшевим ведмедиком. Неофіційне, але дуже цікаве та веселе свято, яке найбільшою популярністю відрізняється в США, Австралії та Канаді. Цікава історія його виникнення. Вважається, що свято створили на честь композиції Teddy Bear’s Picnic, яка вийшла 1907 року. У свій час вона була дуже популярною. Незадовго до цього, 1903 року, світ побачив популярну іграшку "Тедді".