Яке завтра, 10 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

10 лютого 2022 року – четвер. Цього дня в Україні та світі святкують цікаве свято – пригощання домовика (День домовика) – та Всесвітній день зернобобових. В православному календарі – день вшанування пам’яті преподобного Єфрема Сирина. В народі 10 лютого називають “Єфрем Запічник”, “Єфрем Вітродуй”, “Єфрем Примовник”.
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Яке завтра свято в Україні і світі
10 лютого в Україні та світі святкують Всесвітній день зернобобових. Зернобобовими називаються плоди бобових рослин, які люди вирощують для споживання в їжу. Сьогодні найбільш розповсюдженими є сочевиця, боби і горох. В багатьох народів світу є традиційні національні страви з цими продуктами – наприклад, хумус, індійський дал. Навіть англійський сніданок важко уявити без зернобобових. Практично всі вони багаті на білок, що є дуже важливо для людей, які живуть в регіонах, де споживання молока і м’яса недостатнє.
Свято було запроваджене за ініціативою африканської країни Буркіна-Фасо та встановлено Генеральною Асамблеєю ООН на 10 лютого 2019 року.
А ще 10 лютого давні слов’яни святкували дуже цікаве Свято пригощання домовика або День домовика. В народі його ще називали Велесичі або Кудеси. Домовики – це міфологічні давньослов’янські персонажі, які вважалися добрими духами, що захищаються домашнє вогнище. За характером вони були вередливими, але гарним родинам завжди допомагали підтримувати чистоту в домі та не сваритися. Також дбали про здоров’я членів сім’ї, домашню худобу і господарство. Водночас злих і байдужих людей домовики карали.
10 лютого традиційно потрібно почастувати домовика чимось смачненьким. Його улюбленими ласощами вважаються молоко, солодощі і солодка каша. Насипати страву потрібно у окрему тарілку. Важливо, щоб у оселі на Кудеси було весело і гамірно.
Також 10 лютого народ вшановував Велеса і небесних воїнів, а тому свято носило ще й таку назву. В слов’янській міфології Велес був богом мистецтва, підземелля та торгівлі. Також вірили, що він захищає худобу. 10 лютого обов’язково варто провести в родинному колі і думати лише позитивно.
Які завтра свята ще в світі:
- День “Дайте ім’я своєму автомобілю”;
- День добровольця в Таїланді;
- День парасольки.
Яке завтра, 10 лютого, церковне свято
10 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Єфрема Сирина. Він був поетом богословом та вчителем Церкви.
Народився Єфрем Сирин в місті Нісібія (Римська імперія), яке нині називається Нусайбін, 306 року в родині ревних християн. Помер 9 червня 373 року в місті Едеса (сучасна Шанліурфа). Серед основних праць преподобного особливу увагу заслуговує тлумачення Святого Письма. Також Єфрем Сирин написав чимало проповідей, повчань, гімнів, молитов та пророцтв. Також відрізнявся талантом вчителя і наставника. Любим самітне життя і багато мандрував.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 лютого
Які завтра іменини: Володимир, Варфоломій, Георгій, Вольдемар, Леонтій, Гнат, Федір, Ольга.
Талісманом людини, народженої 10 лютого, є тигрове око. Цей камінь здавна відомий, адже його часто використовували у прикрасах. Цінується тигрове око не лише за привабливу зовнішність, але й за лікувальні властивості. Вважається, що камінь може вилікувати різні хвороби, навіть застудні.
Цього дня народилися:
- 1773 рік — відомий український просвітник, метеоролог, агроном Василь Каразін;
- 1895 рік — український військовий діяч, політик, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів Василь Вишиваний;
- 1897 рік — знаменитий американський вірусолог Джон Ендерс;
- 1898 рік — німецький драматург та режисер-новатор Бертольд Брехт;
- 1902 рік — американський фізик Волтер Браттейн;
- 1907 рік — український академік та селекціонер пшениці Василь Ремесло;
- 1920 рік — британський сексолог Алекс Комфорт;
- 1935 рік — акторка і режисерка Таїсія Литвиненко;
- 1947 рік — народний артист України Євген Савчук;
- 1962 рік — американський музикант (гурт “Metallica”) Кліфф Бертон.
Що не можна робити цього дня
- 10 лютого забороняється ображати когось, сваритися.
- Не займайтеся важкою працею.
- 10 лютого намагайтесь не виходити з дому просто так.
- Не займайтеся садівництвом.
- Не варто залишати брудними дзеркала.
Народні прикмети і традиції на 10 лютого
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: темне небо до відлиги;
- 10 лютого птахи низько літають до похолодання;
- якщо погода вітряна, влітку чекайте на багато дощу;
- а якщо 10 лютого дерева вкриті інеєм, незабаром прийде потепління.
В народі 10 лютого називали “Єфрем Запічник”, “Єфрем Вітродуй”, “Єфрем Примовник”. Також існувало чимало традицій, пов’язаних з цим днем. Наприклад, наші пращури вірили, якщо 10 лютого підмести підлогу віником з полину, то це вбереже дім від злих сил, поганих людей і пристріту.
Домовику 10 лютого обов’язково лишали чогось смачненького поїсти, щоб втихомирити його натуру. В деяких регіонах під час вечері також накладали в окрему миску їжу “для господаря” (домовика), а потім ласкаво припрошували його сісти за стіл. Вважалося, що якщо цього не зробити, то з будинку будуть пропадати речі.
Погода на завтра, 10 лютого
Завтра, 10 лютого, в Києві похмуро, але без опадів. В Львові хмарно, опадів не передбачається. В Одесі небо вкрите хмарами, без опадів. В Харкові похмуро, ввечері можливе сонце. Без опадів.
Температура повітря в Києві +7 вдень та +2 вночі. В Львові +8 вдень і +3 вночі. В Одесі +8 вдень і близько 0 вночі. В Харкові +3 вдень і +1 вночі.
Пам’ятні дати 10 лютого
Цього дня рік тому Вінчестерський коледж у Великій Британії вперше за свою історію починає приймати дівчаток, а в Німеччині карантин подовжено до весни.
Календар важливих подій в Україні та світі за 10 лютого:
- 1635 рік — засновують Французьку Академію (вона є провідним науковим товариством Франції, яке спеціалізується у сфері французької мови та літератури);
- 1772 рік — Франц Йосиф I фон Ліхтенштейн проголошений князем Ліхтенштейну;
- 1784 рік — Катерина II ухвалює наказ порт і фортецю в Криму називати Севастополь;
- 1789 рік — закон Йозефа II ліквідовує панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині;
- 1810 рік — урочисто відкривають Одеську оперу;
- 1940 рік — в Кракові відбувається конференція ОУН, на якій створюють Революційний Провід ОУН;
- 1947 рік — в Парижі підписано мирні договори між державами-переможцями у Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини (Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією та Фінляндією);
- 1957 рік — стартує перший Кубок Африканських Націй в Судані;
- 1972 рік — на BBC заборонили транслювати у своєму ефірі пісню Пола Маккартні та групи "Wings" — “Give Ireland Back to the Irish” (в перекладі "Віддайте Ірландію ірландцям");
- 1992 рік — відбувається прем'єра фільму "Основний інстинкт";
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Республікою Корея;
- 1995 рік — під час випробувального польоту біля Києва зазнає катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі;
- 2005 рік — в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбувається перший етап муніципальних виборів;
- 2009 рік — на орбіті Землі відбувається перше зіткнення штучних супутників за всю історію космонавтики;
- 2015 рік — відбувається обстріл Краматорська під час війни на Донбасі.