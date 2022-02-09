Яке завтра, 10 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 10 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

10 лютого 2022 року – четвер. Цього дня в Україні та світі святкують цікаве свято – пригощання домовика (День домовика) – та Всесвітній день зернобобових. В православному календарі – день вшанування пам’яті преподобного Єфрема Сирина. В народі 10 лютого називають “Єфрем Запічник”, “Єфрем Вітродуй”, “Єфрем Примовник”.

До Нового року залишилось 324 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

10 лютого в Україні та світі святкують Всесвітній день зернобобових. Зернобобовими називаються плоди бобових рослин, які люди вирощують для споживання в їжу. Сьогодні найбільш розповсюдженими є сочевиця, боби і горох. В багатьох народів світу є традиційні національні страви з цими продуктами – наприклад, хумус, індійський дал. Навіть англійський сніданок важко уявити без зернобобових. Практично всі вони багаті на білок, що є дуже важливо для людей, які живуть в регіонах, де споживання молока і м’яса недостатнє.

Свято було запроваджене за ініціативою африканської країни Буркіна-Фасо та встановлено Генеральною Асамблеєю ООН на 10 лютого 2019 року.

10 лютого святкують цікаве свято - День домовика / pixabay.com

А ще 10 лютого давні слов’яни святкували дуже цікаве Свято пригощання домовика або День домовика. В народі його ще називали Велесичі або Кудеси. Домовики – це міфологічні давньослов’янські персонажі, які вважалися добрими духами, що захищаються домашнє вогнище. За характером вони були вередливими, але гарним родинам завжди допомагали підтримувати чистоту в домі та не сваритися. Також дбали про здоров’я членів сім’ї, домашню худобу і господарство. Водночас злих і байдужих людей домовики карали.

10 лютого традиційно потрібно почастувати домовика чимось смачненьким. Його улюбленими ласощами вважаються молоко, солодощі і солодка каша. Насипати страву потрібно у окрему тарілку. Важливо, щоб у оселі на Кудеси було весело і гамірно.

Також 10 лютого народ вшановував Велеса і небесних воїнів, а тому свято носило ще й таку назву. В слов’янській міфології Велес був богом мистецтва, підземелля та торгівлі. Також вірили, що він захищає худобу. 10 лютого обов’язково варто провести в родинному колі і думати лише позитивно.

Які завтра свята ще в світі:

День “Дайте ім’я своєму автомобілю”;

День добровольця в Таїланді;

День парасольки.

Яке завтра, 10 лютого, церковне свято

10 лютого - день пам’яті преподобного Єфрема Сирина / commons.wikimedia.org

10 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Єфрема Сирина. Він був поетом богословом та вчителем Церкви.

Народився Єфрем Сирин в місті Нісібія (Римська імперія), яке нині називається Нусайбін, 306 року в родині ревних християн. Помер 9 червня 373 року в місті Едеса (сучасна Шанліурфа). Серед основних праць преподобного особливу увагу заслуговує тлумачення Святого Письма. Також Єфрем Сирин написав чимало проповідей, повчань, гімнів, молитов та пророцтв. Також відрізнявся талантом вчителя і наставника. Любим самітне життя і багато мандрував.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 лютого

Які завтра іменини: Володимир, Варфоломій, Георгій, Вольдемар, Леонтій, Гнат, Федір, Ольга.

Талісманом людини, народженої 10 лютого, є тигрове око. Цей камінь здавна відомий, адже його часто використовували у прикрасах. Цінується тигрове око не лише за привабливу зовнішність, але й за лікувальні властивості. Вважається, що камінь може вилікувати різні хвороби, навіть застудні.

Цього дня народилися:

1773 рік — відомий український просвітник, метеоролог, агроном Василь Каразін;

1895 рік — український військовий діяч, політик, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів Василь Вишиваний;

1897 рік — знаменитий американський вірусолог Джон Ендерс;

1898 рік — німецький драматург та режисер-новатор Бертольд Брехт;

1902 рік — американський фізик Волтер Браттейн;

1907 рік — український академік та селекціонер пшениці Василь Ремесло;

1920 рік — британський сексолог Алекс Комфорт;

1935 рік — акторка і режисерка Таїсія Литвиненко;

1947 рік — народний артист України Євген Савчук;

1962 рік — американський музикант (гурт “Metallica”) Кліфф Бертон.

Що не можна робити цього дня

10 лютого забороняється ображати когось, сваритися.

Не займайтеся важкою працею.

10 лютого намагайтесь не виходити з дому просто так.

Не займайтеся садівництвом.

Не варто залишати брудними дзеркала.

Народні прикмети і традиції на 10 лютого

Якщо 10 лютого дерева вкриті інеєм, незабаром прийде потепління / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: темне небо до відлиги;

10 лютого птахи низько літають до похолодання;

якщо погода вітряна, влітку чекайте на багато дощу;

а якщо 10 лютого дерева вкриті інеєм, незабаром прийде потепління.

В народі 10 лютого називали “Єфрем Запічник”, “Єфрем Вітродуй”, “Єфрем Примовник”. Також існувало чимало традицій, пов’язаних з цим днем. Наприклад, наші пращури вірили, якщо 10 лютого підмести підлогу віником з полину, то це вбереже дім від злих сил, поганих людей і пристріту.

Домовику 10 лютого обов’язково лишали чогось смачненького поїсти, щоб втихомирити його натуру. В деяких регіонах під час вечері також накладали в окрему миску їжу “для господаря” (домовика), а потім ласкаво припрошували його сісти за стіл. Вважалося, що якщо цього не зробити, то з будинку будуть пропадати речі.

Погода на завтра, 10 лютого

Завтра, 10 лютого, в Києві похмуро, але без опадів. В Львові хмарно, опадів не передбачається. В Одесі небо вкрите хмарами, без опадів. В Харкові похмуро, ввечері можливе сонце. Без опадів.

Температура повітря в Києві +7 вдень та +2 вночі. В Львові +8 вдень і +3 вночі. В Одесі +8 вдень і близько 0 вночі. В Харкові +3 вдень і +1 вночі.

Пам’ятні дати 10 лютого

10 лютого 2021 року Вінчестерський коледж у Великобританії вперше за свою історію починає приймати дівчаток / commons.wikimedia.org

Цього дня рік тому Вінчестерський коледж у Великій Британії вперше за свою історію починає приймати дівчаток, а в Німеччині карантин подовжено до весни.

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 лютого:

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